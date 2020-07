Colau retreu al Govern que hagi "arribat tard" als brots del Segrià i l'àrea metropolitana

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha mostrat favorable aquest divendres a la tarda a les mesures restrictives proposades pel Govern per a l'àrea metropolitana per frenar l'augment de contagis de Covid-19. No obstant això, li ha retret que arribés "tard" als brots del Segrià i també ho hagi fet, segons ella, als de L'Hospitalet i la capital catalana. Per això, li demana a la Generalitat que proposi mesures més restrictives i que reforci l'atenció primària i el sistema de rastreig. Per altra banda, Colau ha posat l'èmfasi en la prohibició de les reunions de més de 10 persones, posant com exemples cerimònies socials com els casaments i els enterraments. Respecte a això, la Fiscalia demanarà a l'autoritat judicial que no avali la prohibició que limita a 10 persones les concentracions o reunions de persones.

En canvi, Colau considera que algunes activitats culturals o comercials es podrien mantenir amb mesures de seguretat. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona proposarà al Procicat que no suspengui l'activitat del Festival Grec, el Cruïlla XXS, les Nits del Fòrum i Sala Barcelona dins de les mesures anunciades. L'alcaldessa ha indicat que poden ser considerats "excepcions" perquè ofereixen garanties de control sanitari: control d'accés, registre del públic, distància física i mascareta, ha enumerat. "Entenem que aquesta vida cultural es pot seguir celebrant", ha defensat Colau. D'altra banda, ha suggerit que l'activitat als teatres, "si s'està fent bé", s'hauria de poder mantenir.

D'altra banda, el consistori encara ha d'aclarir "com interpretar" l'anunci exprés de tancament de sales de teatre i cinema, segons ha explicat el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni. I és que al parer de Colau, si als teatres "les persones estan assegudes i mantenint les distàncies", "s'ha de poder plantejar" que mantinguin la seva activitat, igual com en aquests altres concerts a l'aire lliure. A més, l'alcaldessa ha subratllat que no es té constància de brots associats a l'assistència a espectacles culturals, ni tampoc a centres municipals esportius.