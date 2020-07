El Govern limita la concentració de gent i demana no sortir del domicili a l'àrea de Barcelona, la Noguera i tot el Segrià

El Govern ha anunciat l'aplicació de noves mesures per contenir el virus i disminuir-ne la transmissió a l'àrea de Barcelona, la comarca de la Noguera i el conjunt del Segrià. Es tracta de la prohibició de les trobades de més de deu persones en l'àmbit públic i privat, la reducció de l'aforament a bars i restaurants al 50% i la suspensió de l'obertura d'equipaments culturals, així com la recomanació de no sortir del domicili si no és imprescindible. La visita a comerços no essencials només serà possible amb cita prèvia. Són les mesures que ja s'apliquen a l'Hospitalet a partir d'inicis de setmana, i que ara s'amplien als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, tot l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i Badalona, a més de la comarca de la Noguera i tota la comarca del Segrià que encara no estava afectada per les restriccions i el confinament.



En una roda de premsa, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, juntament amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, han demanat a la població que es quedi a casa i no es desplaci a les segones residències aquest cap de setmana. "Demanem la màxima consciència i acabar amb el relaxament" per tal d'evitar "un segon confinament", ha afirmat Budó. Vergés ha posat èmfasi en la necessitat de "reduir l'activitat social", on es produeixen la major part de contagis, com per exemple en trobades amb familiars i amics.



Les mesures, que en principi estaran vigents 15 dies, no afecten els casals ni les colònies, que se seguiran duent a terme. Vergés ha destacat que l'àmbit laboral és "l'últim estadi que ha de quedar afectat", incloent-ne la conciliació familiar, i també s'ha referit a què els infants hi tenen dret, després de mesos sense activitat escolar. Pel que fa a l'extensió de les mesures a la Noguera, la consellera ha apuntat que els contagis s'hi estan multiplicant per tres cada setmana, motiu pel qual era necessari fer-hi front.



Així, la recomanació passa per sortir només per a treballar, anar a centres de salut, cuidar de persones grans, infants i persones dependents, comprar productes bàsics, comprar en establiments amb cita prèvia, acudir a entitats financeres, realitzar accions judicials o notarials, fer exàmens i mudances, practicar esport amb el nucli de convivència habitual, anar a horts familiars d'autoconsum i per causes de força major.