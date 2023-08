La collita de cereal cau en picat a Catalunya: baixarà un 70% per la sequera

La collita de cereals a Catalunya cau en picat, en un dels pitjors anys que es recorden a causa de la sequera. La falta de pluges és la responsable d'un descens que serà del 70% al territori català, segons els càlculs de l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) a Catalunya.

Fins al moment, l'agrupació ha xifrat una reducció del 46% de la collita de cereal el 2023 respecte a la del 2022 a Catalunya, després de registrar 498.660 tones de cereal aquest any respecte a les 923.819 del passat. Lleida ha estat la província amb més producció amb 355.935 tones, seguida de Barcelona amb 77.669, Girona amb 52.206 i Tarragona amb 13.125.

La presidenta del sindicat agrari Rosa Pruna assegura que en algunes comarques "no es pot parlar ni de collita" perquè en alguns casos les màquines ni han sortit a treballar. Es tracta de territori com el Vallès Oriental i Occidental, l'Anoia, el Penedès, la Segarra o la Conca de Barberà, ha detallat en roda de premsa aquest dimarts.

Només s'ha salvat la collita a comarques com el Solsonès i el Berguedà "on va ploure quan tocava", o a l'Urgell o la Segarra, on es va poder regar fins al mes d'abril, amb entre 3.000 i 4.500 quilos per hectàrea. A comarques com el Vallès Occidental, l'Anoia o el Penedès no s'ha collit res, mentre al Vallès Oriental entre un 10% i un 15%.

Més importació i més cara

L'escenari obligarà a comprar a fora pràcticament tot el cereal a preus molt alts a causa de la guerra d'Ucraïna. Amb el 30% de la collita no n'hi haurà prou per alimentar el bestiar ni per destinar cereal per al consum humà, ha dit la responsable. Dels 36 milions de tones de cereal que es consumeixen al conjunt de l'Estat, enguany només es colliran 9 milions de tones, ha detallat.

Rosa Pruna, presidenta d'Asaja, en roda de premsa. — Àlex Recolons / ACN

Ucraïna era el "gran rebost" de gra d'Europa, i el conflicte bèl·lic obligarà a comprar cereal a països com els Estats Units, l'Argentina o la Xina a preus molt més alts. Pruna ha advertit que els consumidors pagaran "tard o d'hora" aquest augment.

La presidenta d'Asaja ha reclamat a l'Estat que actuï i doni solucions efectives pel sector. Proposa aprofitar la presidència espanyola de la Unió Europea per crear una assegurança que cobreixi catàstrofes naturals que es nodreixi dels aranzels i de la política agrària comuna.