Un comboi de Bombers encapçala l'ajuda desplaçada des de Catalunya per la catàstrofe dels aiguats al País Valencià

Els voluntaris de diversos punts del País Valencià que han acudit a les tasques de recuperació per les zones devastades per la DANA han desbordat els carrers i accessos dels municipis afectats. Fins al punt que el Govern valencià ha demanat contenció i ha articulat mecanismes de coordinació del voluntariat. Però també des de Catalunya s'ha generat un gran moviment de solidaritat amb l'enviament d'ajuda, encapçalada per un comboi dels Bombers de la Generalitat.

Una seixantena d'efectius estava previst que sortissin a primera hora d'aquesta tarda de l'Ametlla de Mar cap al País Valencià per donar suport a les tasques d'evacuació d'aigua, obertura d'accessos i excarceració de vehicles en zones afectades per la DANA. Segons ha informat el cos d'emergències a X, el contingent, que té previst estar-s'hi fins dilluns, l'integren una seixantena de bombers, entre els quals especialistes Grup d'Actuacions Especials (GRAE), Grup d'Actuacions Forestals (GRAF), Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) i el Grup Operatiu de Suport (GROS).

L'ajut dels Bombers s'ha vehiculat atenent l'oferiment de suport de la Generalitat de Catalunya a la Generalitat Valenciana a través del Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències.



En paral·lel, l'ACN ha pogut comprovar que diversos vehicles de Protecció Civil de municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Lliçà d'Amunt, Sant Adrià de Besòs, el Port de la Selva o Vallirana van direcció a València per fer tasques de suport. També combois de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), com les de Sabadell, Sant Pere de Ribes o Rellinars, entre d'altres.

Barcelona ofereix enviar personal i maquinària

D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona també s'ha ofert al mecanisme estatal de resposta de protecció civil per posar a disposició dels municipis afectats per la DANA l'ajuda material i humana que sigui necessària. L'oferiment es fa a través de la delegació del Govern espanyol a Catalunya i del Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències (CENEM), que és qui determina els serveis requerits en cada cas. A l'espera d'aquesta concreció, diverses àrees municipals, com Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Serveis Urbans o CUESB treballen per tenir a punt els equips humans i el material necessari en el moment en què siguin sol·licitats.

Pel que fa a la Guàrdia Urbana, l'oferiment es concreta en l'enviament de vehicles SUV 4×4 i motos Trial, amb el personal corresponent. De la mateixa manera, Protecció Civil han ofert els seus equips per atendre l'emergència als municipis que la requereixin.



Des de l'àrea de serveis urbans també s'ha previst, en cas que sigui requerit, l'enviament de camions amb Ampliroll per a la càrrega de caixes de gran dimensió, camions grua, camions cistella amb elevadors, un camió amb una caixa de 18m3 i una màquina excavadora, tots amb conductor, a banda d'altra maquinària.

Així, en l'àmbit de l'atenció social, la ciutat posa a disposició els serveis del CUESB amb equips formats per psicòlegs, treballadors socials i tècnics d'intervenció logística per a la prestació de primers auxilis psicològics, acompanyament a víctimes i atenció grupal a comunitats.



Altres municipis també s'han mobilitzat i, per exempel, l'Ajuntament de Lleida està treballant per coordinar la resposta solidària de la societat lleidatana amb les víctimes de les inundacions. Aquest divendres s'ha fet una reunió del grup de treball creat per organitzar aquests esforços, d'acord amb les indicacions de les diferents administracions, per garantir la seva eficàcia i utilitat. Durant la trobada, s'ha acordat organitzar a la ciutat una recollida d'aliments bàsics i productes higiènics que començaria dimarts vinent. També s'han definit els protocols que se seguiran per fer possible tant la recollida com el transport i l'emmagatzematge del material, que disposaran de la participació de persones voluntàries, empreses i entitats.



La previsió és iniciar la iniciativa el pròxim dimarts en diferents punts de la ciutat, un cop tot el dispositiu estigui a punt i tenint en compte que les indicacions que arriben des de les zones afectades i els organismes oficials són que els enviaments es facin de forma ordenada i quan es disposi de la logística necessària per a gestionar-los sobre el terreny.

Entitats i particular mobilitzats

A més de les Administracions, les entitats també preparen els seus dispositius. Creu Roja a Catalunya preveu enviar aquest cap de setmana recursos materials i humans al País Valencià. En declaracions a l'ACN, el coordinador d'emergències de Creu Roja a Catalunya, Juan Antonio Garcia, explica que no enviaran personal de l'entitat de la demarcació de Tarragona "per si de cas", per la situació de perill que encara hi ha a les Terres de l'Ebre. L'entitat també preveu enviar més endavant al País Valencià un equip de suport psicològic. Garcia ha detallat que des de Creu Roja a Catalunya no fan cap moviment si no els hi demanen des de la Creu Roja d'origen, en aquest cas la del País Valencià.



També s'han detectat alguns centenars de persones que s'han desplaçat a títol particular des de diversos punts de Catalunya al País Valencià amb voluntat de participar com a voluntaris en la tasca de recuperació dels municipis afectats per la riuada. Des de Barcelona han sortit aquest matí alguns autocars i des de diversos municipis s'han pogut veure en xarxes socials diverses iniciatives amb vehicles particulars per al transport de material, aliments o fins i tot generadors elèctrics.