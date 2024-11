La persistent pluja i la crescuda dels barrancs posa en alerta algunes poblacions ebrenques

Tot i que sense un impacte destacable l'activitat de la DANA continua en la part sud de Catalunya i les Terres de l'Ebre es mantenen en alerta per la crescuda de barrancs i la persistència de la pluja. Especialment en les zones baixes del litoral ebrenc amb poblacions com Alcanar en màxima alerta per les conseqüències que pot tenir l'arribada de l'aigua que omple els barrancs des de poblacions de l'interior. De moment, Protecció civil manté activat l'alerta INUNCAT a les Terres de l'Ebre i demana evitar els desplaçaments innecessaris a les zones on plogui amb intensitat.

Les incidències pels aiguats no han provocat danys destacables, però el telèfon d'emergències 112 ha rebut 740 trucades fins a les 8 hores per un total de 615 incidents. Per comarques, on s'han rebut més trucades han estat el Barcelonès (164), el Vallès Occidental (102) i el Baix Ebre (75). Ho segueix el Tarragonès (51), el Baix Llobregat (39), el Montsià (36), la Ribera d'Ebre (39), el Vallès Oriental (26), el Baix Camp (25) i el Bages (24). Els municipis amb més trucades han estat Barcelona (145), Terrassa (48) i Tortosa (34). Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat) i el Meteocat preveu que les pluges siguin localment intenses i abundants a les Terres de l'Ebre aquest divendres.

Aturades totes les línies ferroviàries cap al sud

D'altra banda, continuen els efectes en la mobilitat al sud del país i de moment es manté interrompuda aquest divendres la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa, l'R15 entre Reus i Riba-roja d'Ebre i l'R17 entre Tarragona i Salou-Port Aventura. A més, no hi ha servei alternatiu per carretera en els trams afectats. D'altra banda, l'Avant Exprés tampoc no circula avui entre Tortosa i Barcelona. Segons Renfe, en funció de com evolucionin les condicions meteorològiques s'aniran prenent noves decisions, tant d'ampliació o reducció del servei, per garantir la seguretat dels clients. Evidentment, continua sense funcionament tota la connexió ferroviària amb el País Valencià.

El servei meteorològic de Catalunya, Meteocat, preveu fins diumenge possibilitat de precipitacions de forta intensitat en molt poca estona que poden generar perill, sobretot a les Terres de l'Ebre on es mantenen activats per aquest divendres avisos per intensitat de pluja i per acumulació d'aigua.



De moment, el sud de Catalunya ha recollit registres de pluja de prop de 80 litres per metre quadrat aquest dijous passat, conseqüència de la DANA que assola aquesta zona i el País Valencià des de dimarts. En concret, a l'Aldea (Baix Ebre) s'han acumulat 78,2 litres de precipitació, mentre que als Alfacs (Montsià) el registre ha estat de 70,4 litres. Al Perelló (Baix Ebre) n'han caigut 65,6 i al Parc Natural dels Ports han estat 63,9. A Amposta el registre ha estat de 58,8, a Aldover (Baix Ebre) de 58 i a Horta de Sant Joan (Terra Alta) 57. Dades que s'estan incrementant amb les noves pluges que s'estan produint aquest divendres al matí, amb intensitat en alguns punts.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a convocar, a les cinc de la tarda d'aquest divendres, una reunió del comitè de seguiment sobre la DANA al Palau de la Generalitat. Posteriorment, la consellera d'Interior i Seguretat pública, Núria Parlon, compareixerà a la sala de premsa del Palau de la Generalitat per informar de la situació i de possibles mesures.