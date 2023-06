Comença el judici a Miquel Buch per posar escorta policial a Puigdemont a l'exili

Segueixen els judicis vinculats al Procés. Aquest dimecres l'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar l'exconseller d'Interior Miquel Buch per haver assignat un mosso d'esquadra com a escorta a Carles Puigdemont quan va marxar a l'exili el 2017.

La Fiscalia reclama per Buch i Escolà més de 20 anys d'inhabilitació

Buch s'enfronta a sis anys de presó per prevaricació, mentre que la Fiscalia demana quatre anys i mig per al policia Lluís Escolà per malversació de fons públics. Segons la Fiscalia, el policia va cobrar 52.712 euros com a assessor en sistemes de seguretat, quantitat que l'ens públic reclama com a indemnització.



A tots dos els reclama també entre 23 i 25 anys d'inhabilitació especial i absoluta. El judici tindrà cinc sessions fins el 14 de juliol. Per aquest divendres es preveu que Puigdemont declari per videoconferència.

Puigdemont declararà per videoconferència

Aquest dimecres està previst que testifiquin diversos comandaments dels mossos, com un intendent, un subinspector i tres sergents. Dijous ho faran un sergent i dos inspectors, així com Andreu Joan Martínez, director general de la Policia en el moment dels fets; Brauli Duart, secretari general d'Interior aleshores; el cap de gabinet de Buch; i l'aleshores directora general de Funció Pública, Pilar Sorribas.

Es tracta del primer judici vinculat al Procés on Puigdemont declara

Per divendres es preveu la declaració, entre altres, de l'expresident Puigdemont, el seu amic i empresari Josep Maria Matamala i l'inspector en cap de l'àrea d'escortes dels Mossos. També està previst que es presentin les proves pericials i documentals. El judici farà una pausa fins al 13 de juliol, quan declararan els dos acusats i la fiscalia farà el seu informe final. L'endemà s'acabarà el judici.

18 viatges a capitals europees

El fiscal sosté que Buch va decidir facilitar a Puigdemont un servei de protecció a l'estranger amb "persones de la seva estricta confiança a costa de l'erari públic". L'acusació calcula que el sou d'Escolà durant aquest temps va superar els 52.700 euros en total, sosté que no va fer funcions d'assessor del conseller -afirma que els seus informes estan "plagats de generalitats, per correspondre's amb la recopilació d'altres textos"- i fa una llista de 18 viatges a capitals europees en els quals el sergent suposadament va donar protecció a Puigdemont.



En l'escrit, el fiscal assenyala que Buch va designar a Escolà com a assessor en sistemes de seguretat en "un acte de mera arbitarietat" i amb l'única intenció que escortés a Puigdemont a pesar que el Tribunal Suprem (TS) ja l'havia declarat en rebel·lia per no comparèixer en la causa per l'1-O.