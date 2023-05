El Consell Acadèmic per l'Acord de Claredat buscarà "regles de joc potencialment acceptades per les parts"

Trobar unes "regles de joc potencialment acceptades per les parts" en el conflicte català: aquest és l'objectiu final que s'ha marcat el Consell Acadèmic per l'Acord de Claredat. La seva tasca "intel·lectual" intentarà aportar un "llenguatge comú" acceptat pels partidaris de les diverses opcions sobre el futur polític de Catalunya per superar "l'estancament polític" actual i "plantejar democràticament totes les opcions".

Tot plegat s'especifica en una Tribuna publicada al diari La Vanguardia, signada pel president del Consell Acadèmic de l'Acord de Claredat, Marc Sanjaume, i la resta de membres. Els experts apunten que el seu informe "ha de ser capaç d'assolir un grau suficient de concreció" per aportar "propostes específiques" per ser "constructius".

El text també detalla que les cinc preguntes que li ha formulat el Govern pretenen "buscar vies per a la resolució del conflicte polític sobre el futur de Catalunya" i s'hauran de respondre "en un termini molt breu". I que hauran de "traduir el llenguatge del Suprem canadenc juntament amb altres casos rellevants de la política comparada a la realitat política" de casa nostra, entre altres aspectes.

Els experts admeten que el conflicte "es caracteritza per una falta d'acceptació del pluralisme per part d'alguns actors i una notable rigidesa constitucional". Aquest punt pot "dificultar plantejar els diversos horitzons polítics desitjats per la ciutadania".

El president del Consell Acadèmic per a l'acord de claredat, Marc Sanjaume, en la primera reunió al Palau de la Generalitat. — Sílvia Jardí / ACN

Per això, aquest "llenguatge comú" pot ser "útil" per evitar que el conflicte quedi "congelat" i en un "carreró sense sortida". Aquest fet seria insatisfactori tant per partidaris de la independència com per altres opcions com la centralització o el federalisme.

La proposta que facin haurà de vehicular la voluntat popular "a través de mecanismes específics" que incorporin "pesos i contrapesos". "De les experiències comparades podem extreure moltes lliçons sobre mecanismes, negociacions, preguntes, majories, quòrum, i altres aspectes relacionats amb la resolució de conflictes territorials", diuen en el text.

El Consell Acadèmic remarca que ells no necessàriament han de trobar "solucions tancades". La seva finalitat és oferir propostes per portar a debat al Govern i la resta d'institucions públiques, forces polítiques i la ciutadania. "Són als que els correspondrà la traducció de l'informe en una orientació política concreta", conclouen.