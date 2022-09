Comença la vaga de busos de TMB per denunciar el bloqueig en la negociació del conveni col·lectiu

Els usuaris de la xarxa de busos de Barcelona han viscut amb desconcert i frustració les primeres hores de la jornada de vaga de 24 hores convocada pels treballadors de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). A la parada de l'estació de Sants, on s'han format llargues cues per agafar línies habitualment concorregudes com la 27 o l'H10, la majoria de passatgers no sabia que hi havia prevista una aturada i han lamentat la manca d'informació.

A partir de demà i fins el 30 de setembre, les aturades seran parcials

"No hi ha enlloc cap cartell, la informació que donen és que van arribant amb la freqüència habitual, però no és així", ha criticat l'Estefania, que en arribar a la parada s'ha trobat amb què no passaven els autobusos. TMB ha avisat que els serveis mínims fixats pel Govern "són insuficients".



"El bus està ple ja abans de sortir", ha lamentat la Laia, que ha estat més de quinze minuts esperant que arribés l'autobús de la línia 27, però aquest s'ha omplert de seguida arran de la cua d'usuaris que s'havia format. "Una cua quilomètrica. Això és habitual, els treballadors tenen el seu dret, però nosaltres també", ha reivindicat a l'ACN.

Serveis mínims "insuficients"

Per la jornada de vaga de 24 hores d'aquest dijous, el Departament d'Empresa i Treball ha fixat uns serveis mínims d'entre el 20% i el 40%: estaran protegits el 40% dels trajectes en hora punta i el 20% de la resta. Uns serveis mínims que TMB ha qualificat "d'insuficients".

Entre les principals reclamacions, l'augment del salari d'acord amb l'IPC

La mediació entre Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i els treballadors va acabar sense acord, i el comitè d'empresa va decidir mantenir la convocatòria per denunciar el bloqueig en la negociació del conveni col·lectiu.



A partir del 23 de setembre i fins al 30 del mateix mes, les aturades seran parcials: entre les dues i les quatre de la matinada, les deu i les dotze del matí, i les nou i les onze de la nit. En aquest cas, el cap de setmana i festiu –del 24 al 26 de setembre– hi haurà serveis mínims del 33%; mentre que la resta de dies laborables –el 23, 27, 28, 29 i 30 de setembre– es protegiran el 20% dels viatges.



La principal reivindicació dels treballadors de Bus és que se'ls augmenti el salari d'acord amb l'increment de l'IPC, que a dia d'avui se situa entorn el 10%. Tanmateix, TMB defensa que aquestes demandes "suposen una vulneració de la Llei de pressupostos generals de l'Estat", que estableix un increment salarial màxim per a empreses públiques del 2% aquest any.



Manca d'informació

Gran part dels usuaris han conegut que hi ha una vaga convocada arran del cúmul de gent que han trobat en arribar a la parada. "No sabia que estava convocada, m'ha sorprès trobar tanta gent", ha dit l'Estefania.



Enmig de la cua que s'ha format, els afectats compartien la sensació de desconcert. "Ho he preguntat als que estan esperant [si hi havia vaga], però tampoc ho sabien. És evident que deu ser avui perquè portem aquí vint minuts", ha explicat la Sandra, que dona per fet que arribarà tard a la feina i que haurà de compensar les hores en algun moment durant la setmana.



El mateix ha expressat el Marc, usuari de la línia CJ (Ciutat de la Justícia), que en el temps que ha estat esperant haurien d'haver passat dos autobusos. "Arribaré tard a treballar segur", ha afirmat. L'alternativa que li queda és anar a buscar el metro o agafar el taxi, una última opció que la majoria descarta.