Comín defensa que la "confrontació" amb l'Estat és "imprescindible" per a "l'èxit" de la taula de diàleg

L'eurodiputat de JxCat Toni Comín reivindica que la "confrontació" amb l'Estat espanyol és "imprescindible" per a "l'èxit" de la taula de diàleg. "Respecto molt la gent que diu que no vol confrontació, però han de ser honestos i reconèixer que el que estan dient és que renuncien a la independència", assegura Comín en una entrevista a l'ACN. Per l'exconseller, el "fracàs" de la taula de diàleg és ara per ara un "fet". "Anar a una taula en què un ho pot decidir tot i l'altre res no té cap sentit. Si no s'equilibren les posicions entre les dues parts millor que no hi hagi cap negociació perquè és una pèrdua de temps", subratlla l'eurodiputat de JxCat.

Per tal de "reequilibrar" les posicions en la taula de negociació, Comín considera "imprescindible" l'amnistia per acabar amb la "repressió de manera rotunda" i la figura d'un mediador "independent i neutral". "Sense segons quines garanties no té sentit obrir un diàleg que no és un diàleg si la relació és tan desequilibrada", apunta.

La suspensió del tercer grau als presos és una "dinamita important" al procés de diàleg

Segons l'exconseller, la suspensió del tercer grau als presos independentistes és una "dinamita important" al procés de diàleg amb l'Estat. "Ara tothom té unes expectatives molt més baixes que fa una setmana", diu Comín, que apunta que ell ja tenia "unes expectatives molt baixes" abans.



"Ens vam equivocar en aquesta taula no posant condicions prèvies i no negociant-la tot l'independentisme abans de la investidura. Per què no vam fer una plataforma de negociació i vam posar unes condicions per a la investidura molt més exigents?", afirma l'eurodiputat de JxCat, que aposta per "tornar a la casella de sortida".



"Hem de tornar a explicar al PSOE que si vol els vots de l'independentisme haurà de posar fets i no promeses", destaca.



En aquest sentit, considera que "les expectatives sobre la voluntat de negociar de Sánchez han baixat dràsticament". "Altra cosa és que hi hagi un miracle que obligui el PSOE a entendre que l'alternativa a la negociació és el col·lapse democràtic de l'Estat espanyol", diu Comín, que avisa als socialistes que no negociar el dret d'autodeterminació els "arrossegarà al precipici autoritari".



"L'Estat només té dues opcions: negociar o reprimir. No pot ser una democràcia i un estat de dret sense negociar el dret d'autodeterminació de Catalunya", remarca.

Fundació de JxCat

En plena fundació de JxCat, Comín defensa que la direcció del partit ha de reflectir la "pluralitat ideològica" que hi vol reunir. "És imprescindible que la direcció representi la transversalitat", diu l'exconseller, que insisteix que a JxCat són benvingudes persones de "totes les tradicions ideològiques que entenen que davant la repressió de l'Estat cal unitat".



Amb tot, Comín admet que JxCat tindrà "problemes" amb debats ideològics i aposta per donar "llibertat de vot" als representants quan no sigui possible "construir una posició". "Haurem de veure com ho fem per generar posicions de consens. S'hauran de buscar, però no hem de forçar les costures", indica tot remarcant que la llibertat de vot és una manera que "la pluralitat ideològica no faci saltar els ploms".

Suplicatori al Parlament Europeu

Amb el suplicatori contra ell i els també eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont i Clara Ponsatí en suspens per la pandèmia, Comín diu que afronten el procés amb "molta calma". "És l'excusa perfecta per fer entendre a una institució tan important com el Parlament Europeu que a Espanya hi ha un problema greu d'estat de dret i democràcia", diu.



Per l'exconseller, el suplicatori és una "ocasió perfecta" per fer un "judici a l'Estat espanyol". Amb tot, alerta que, malgrat tenir "arguments molt forts", "la votació serà molt difícil".



"Hi ha un preposicionament polític dels grups majoritaris de la cambra i tombar aquesta majoria és molt complicat. Estem jugant com si aquest partit el poguéssim guanyar sabent que en termes numèrics és dificilíssim", remarca Comín, que aposta per fer del suplicatori una "victòria política sigui quin sigui el resultat".