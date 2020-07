Dos dels fiscals del judici al Procés demanen al Suprem que suspengui el 100.2 de tots els presos polítics

Dos dels fiscals del judici al Procés, Javier Zaragoza i Jaime Moreno, han demanat a la Sala Segona del Tribunal Suprem que suspengui l'aplicació del 100.2 a tots els presos polítics. Aquest article del règim penitenciari els permetia, quan estaven en segon grau, fer sortides per anar a treballar, fer voluntariat o tenir cura de persones dependents. Els dos fiscals han presentat l'escrit després que aquest dilluns l'alt tribunal es declarés competent per resoldre sobre aquest article, una funció que normalment recau en les audiències provincials. Tot i això, el Suprem va acceptar finalment el rol que li reclamava la Fiscalia i va revocar el 100.2 de l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

El Suprem es va declarar competent per resoldre sobre el 100.2, una funció que normalment recau en les audiències provincials

Els dos fiscals demanen ara en un escrit al tribunal que revoqui també el de la resta de presos, en estudi a l'Audiència de Barcelona. També demana la revocació per a Dolors Bassa, tot i que l'Audiència de Girona va declarar ferm el seu 100.2, perquè considera que aquest jutjat no en té competència.



La revocació del 100.2 de Forcadell no va tenir efecte ja que l'expresidenta ja estava, igual que la resta de presos, en tercer grau, de manera que podia sortir igualment i només havia de dormir a la presó entre setmana. Aquest dimarts, però, la Fiscalia va recórrer aquest règim penitenciari per Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Quim Forn, i el Jutjat de Vigilància Penitenciària número 5 de Catalunya el va suspendre amb efectes immediats. Ara, doncs, aquests cinc presos estan en segon grau i si volen accedir al 100.2 han de tornar a demanar-ho. Si el Suprem accedeix a la petició de la Fiscalia, però, els presos podrien tornar a una situació de règim tancat, sense cap possibilitat de sortir.



Dels quatre presos que encara estan en tercer grau, la Fiscalia ha interposat recurs ja contra l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell però el jutjat encara no ha resolt. Per a Josep Rull, Jordi Turull i Dolors Bassa, el ministeri públic encara no ha fet cap moviment, tot i que els exconsellers ho veuen imminent. "El tercer grau és efímer; aprofitarem al màxim els minuts i segons que estiguem en llibertat", ha dit Bassa a la sortida de Puig de les Basses aquest dimecres.