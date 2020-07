El jutge rebutja el criteri de la Fiscalia i no suspèn de forma preventiva el tercer grau de Forcadell i Bassa

El jutge de vigilància penitenciària 1 de Catalunya ha rebutjat suspendre de forma preventiva el tercer grau de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa. Aplica així un criteri diferent que el jutjat de vigilància penitenciària de Lledoners, que ha suspès amb efectes immediats el dels exconsellers Josep Rull i Jordi Turull després del recurs de la Fiscalia, igual que ja havia fet aquest dimarts amb l'exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Joaquim Forn i Raül Romeva, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. La Fiscalia havia presentat també recurs per Forcadell, però no ha estat resolt fins avui. En el cas de Bassa, el ministeri públic l'ha presentat aquest matí, juntament amb el dels exconsellers Josep Rull i Jordi Turull.

Considera que no s'ha de paralitzar perquè la llei només preveu la suspensió cautelar quan es presenta el recurs d'apel·lació davant del tribunal sentenciador

El jutge ha admès a tràmit el recurs contra el tercer grau però considera que mentre l'estudia no s'ha de paralitzar, perquè la llei només preveu la suspensió cautelar quan es presenta el recurs d'apel·lació davant del tribunal sentenciador, en aquest cas, el Suprem. Per això, dona deu dies a les afectades perquè presentin al·legacions al recurs de la Fiscalia.



Pel que fa als motius del recurs, el ministeri públic al·lega la gravetat de la pena, incompatibilitat del tercer grau amb els objectius de reinserció i reeducació de la pena, falta de modificació de l'actitud dels penats respecte els delictes pels quals van ser condemnats, falta de tractament, i buidat del contingut de la pena, entre altres. Dimarts, poques hores després que presentés el recurs, tots els presos contra els quals havia recorregut, menys Forcadell, es van veure obligats a retornar a la presó de Lledoners.



A més a més, dos dels fiscals del judici al Procés -Javier Zaragoza i Jaime Moreno- han demanat que se suspengui l'aplicació del 100.2 als presos polítics, per tal d'impedir que puguin sortir a treballar, exercir tasques de voluntariat o tenir cura d'algun familiar mentre estan en segon grau. El jutjat de vigilància penitenciària número 1 ha rebutjat pronunciar-se al respecte en el cas de Bassa, ja que considera la situació superada degut a la concessió del tercer grau.