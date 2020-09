L'independentisme commemora el tercer aniversari del 20-S a Economia dividit i sense manifestació per la pandèmia

Es compleixen tres anys del 20 de setembre del 2017, un dia que ha quedat a la memòria popular per ser una de les mobilitzacions més grans dels dies previs al referèndum de l'1 d'octubre. Aquell dia, agents de la Guàrdia Civil van irrompre de bon matí a diverses conselleries practicant fins a 14 detencions, amb la intenció d'evitar el referèndum que se celebraria 10 dies després. Uns escorcolls i unes detencions que van servir d'argument per bastir el relat judicial que va portar Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a la presó, amb una condemna de nou anys. A més del registre a la Conselleria d'Economia, on es van congregar desenes de milers de persones durant hores, protestant de forma pacífica, el mateix dia la Policia Nacional va intentar irrompre a la seu nacional de la CUP, una acció finalment fallida per la presència, també, de milers de manifestants. Tres anys més tard, l'independentisme recorda l'aniversari enmig d'una divisió entre partits en qüestions tan cabdals del panorama polític com la possibilitat que el president de la Generalitat, Quim Torra, sigui inhabilitat.

El cap de l'Executiu ha afirmat que el 20-S "la maquinària repressora de l'Estat espanyol acabaria per condemnar Jordi Cuixart i Jordi Sànchez per enfilar-se a un cotxe", en la ja icònica imatge dels dos líders intentant dissuadir a la multitud per tal de facilitar la sortida de la comitiva judicial. Torra ho ha qualificat en un tuit de "l'aberració més absoluta" i ha criticat que "tant el govern del PP com el del PSOE-Podem-Comuns els han mantingut empresonats".

Òmnium Cultural també ha apuntat que tant el seu president, Jordi Cuixart, com l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, després de "l’exercici democràtic d’aquell 20-S continuen empresonats per una sentència injusta", per protestar de formar pacífica, i han reiterat la necessitat de la seva amnistia.

El propi Cuixart, amb un tuit des de la presó, ha reafirmat que "després de tres anys seguirem reivindicant la protesta davant de tots els poders de l'Estat, també el Judicial", perquè "els drets es defensen exercint-los".



Per la seva banda, Jordi Sànchez ha piulat que "14 hores de protesta cívica i noviolenta" van ser "castigades amb 9 anys de presó". "Manifestar-se és un dret i no un delicte de sedició. Sense protesta no hi ha democràcia. Ho creia el 2017 i ho crec ara des de la presó".



Aquell dia, més enllà de la concentració a la seu de la conselleria d'Economia, milers de persones també es van concentrar a la seu de la CUP, on agents de la Policia Nacional van intentar entrar a fer un escorcoll. La formació ha recordat com "la força de la gent va poder més que els intents de la policia per assaltar il·legalment" el local.