Compliment majoritari del toc de queda durant la primera nit de vigència

Acatament i calma nocturna durant la primera nit del toc de queda. En una compareixença pública per fer-ne balanç, el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, i la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, han assegurat que la ciutadania ha fet cas de l'horari establert de toc de queda, fixat pel Govern des de les 22.00 h fins a les 6.00 h aquest diumenge després de l'aplicació de l'estat d'alarma per part de l'Executiu espanyol. Sallent ha explicat que s'han fet 100 identificacions, especialment de persones que recollien menjar a domicili, a les quals "se'ls ha fet un recordatori" sobre el toc de queda, ja que fins a la nit d'aquest dilluns no s'aplicaran les sancions pertinents.



La responsable de Protecció Civil també ha valorat la proposta anunciada per la portaveu del Govern, Meritxell Budó, qui ha anunciat que el Govern té sobre la taula confinar la població els caps de setmana: "L'anàlisi que fem nosaltres de la situació segons les dades és que hi ha un augment important i s'han de posar les mesures que siguin necessàries per combatre aquest augment, amb la voluntat de restringir la mobilitat i els contactes, que és el que es necessita".



Sallent també ha notificat quatre detencions en el marc d'una concentració negacionista a la plaça Espanya de Barcelona de 50 persones, quan els manifestants van provar de tallar el trànsit amb vehicles propis: "Aquells que no vulguin donar compliment a la normativa de manera desafiant, rebran la contundència amb l'aplicació de la normativa del cos dels Mossos d'Esquadra", ha dit.



Per altra banda, el comissari ha explicat que aquest dilluns se celebrarà una manifestació "legítima" i "de caràcter més polític" contra la limitació del dret a la circulació del toc de queda, convocada per organitzacions de l'Esquerra Independentista, com ara la CUP i Arran, a les 20.00 h: "Esperem que finalitzi d'acord els horaris establerts".



Tal com ha informat el cap dels Mossos, les sancions s'aplicaran d'acord amb el Decret Llei 30/2020 aprovat pel Govern que regula les sancions per a l'incompliment de les mesures per combatre la Covid-19 i segons la llei de seguretat ciutadana.

Derivació a Serveis Socials de les persones sense llar

Pel que fa a les persones que hauran d'afrontar un toc de queda sense llar, Sallent ha assegurat que es vol actuar de manera que les mesures "impactin de la manera menys nociva" sobre aquestes persones: "He donat l'ordre que en aquest tema especialment sensible i jurídicament d'elevada complexitat, es pugui fer derivació als serveis socials, i a qui no, senzillament es traslladi la informació".