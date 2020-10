El confinament nocturn entra en vigor a les deu de la nit a excepció dels espectacles, amb una hora més de marge

El confinament nocturn popularment conegut com a toc de queda entrarà en vigor aquesta mateixa nit de diumenge a partir de les deu de la nit. El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado ha confirmat després de la reunió del Procicat on s'han establert les condicions que l'horari d'aplicació de la restricció de mobilitat nocturna serà de les deu de la nit a les sis del matí.

Durant la franja horària establerta no es podrà transitar pel carrer amb les úniques excepcions per justificació laboral o d'assistència mèdica que siguin per motius "d’urgència, imprescindibles i inajornables". és el cas de desplaçaments per assistència hospitalària o de necessitat farmacèutica. També els desplaçaments laborals quan no sigui possible el teletreball i el retorn conseqüent al domicili, segons ha explicat Delgado. Finalment es permetrà el trasllat per assistència a persones amb necessitats. Sempre de forma documentada i utilitzant el certificat de declaració d'autoresponsabilitat que ja es va utilitzar en el primer confinament. Altres aspectes que s'inclouen en les excpciosn hi ha la necessitat de retorn d’un viatge en l'horari limitat, o l'assistència a animals domèstics.

Teatres, cinemes i espectacles a les deu, la resta a les nou

Els comerços i establiments que no tenen prohibida l'obertura tancaran a les nou de la nit amb excepció de les activitats culturals que podran allargar la clausura fins a les deu de la nit. El públic haurà d'estar al seu domicili a les onze de la nit i haurà de conservar l'entrada com a justificant per al trasllat amb el confinament nocturn ja activat. Delgado ha deixat clar que de moment la resolució no modifica les normes vigents i per tant la restauració continuarà tancada a excepció del menjar per emportar, i la restricció d’aforaments al comerç, teatres i cinemes es mantenen. Descarta així la possibilitat apuntada per alguns consellers del Govern que es podrien reobrir bars i restaurants durant el dia a partir de l'aplicació del toc de queda.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que també ha estat acompanyat en la compareixença pel comissiari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, també ha recordat que s'ha pres la mesura després de la publicació del decret de l’estat d’alarma per part del Govern espanyol al BOE. Aquesta era, segons Sàmper, una necessitat de seguretat jurídica que "el Govern de la Generalitat necessitava davant la gravetat de la pandèmia". Sàmper ha qualificat el decret estatal d'estat d'alarma d'"insuficient", ja que permet la limitació nocturna de moviments i confinaments territorials, entre altres mesures que ja s'apliquen a Catalunya com la limitació de grups de persones a sis membres, però segons el conseller d'Interior "no permet totes aquelles coses que la Generalitat voldria fer". Sàmper va assegurar que l'estat no ha après la lliçó del primer confinament que és que "les mesures es prenen millor des de la proximitat"

El confinament nocturn entra doncs en vigor avui a les eu de la nit però el poc temps de reacció des que s'ha comunicat la decisió a les set de la tarda per l'espera a la publicació de l'estat d'alarma al BOE que s'ha fet a mitja tarda farà que els dispositius policials tinguin "caràcter pedagògic" en la primera jornada segons el conseller. Sàmper assegura que la mesura persegueix "evitar 'botellons' i aglomeracions nocturnes amb festes a l’espai públic" i sopars col·lectius en domicilis que es mantenen malgrat les recomanacions de no fer-ho. El conseller d'Interior va ser taxatiu i va afirmar que la mesura no té "cap vocació coercitiva ni recaptatòria, és una mesura indispensable i de caràcter dissuasori". L'incompliment, però, tindrà una càrrega sancionadora que va entre 300 i 6.000 euros de multa. Finalment, el conseller ha admès la responsabilitat dels polítics però ha afegit que "ara més que mai necessitem la implicació de la ciutadania" per fer front a un situació crítica de la pandèmia.