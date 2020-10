El Govern decretarà un toc de queda nocturn a Catalunya en el moment en què l'Estat declari l'estat d'alarma

El Govern ha demanat a l'Estat que decreti l'estat d'alarma a Catalunya per tal de disposar de les eines i cobertura jurídica necessària per poder aplicar mesures de restricció de la mobilitat, entre les quals un toc de queda nocturn. Seria, però, un estat d'alarma "territorialitzat", diferent que el que es va aplicar el març. Es gestionaria de forma descentralitzada i la Generalitat tindria "comandament únic". Això permetria al Govern prendre mesures de forma immediata sense haver d'esperar l'aval jurídic del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Així s'ha acordat en un Consell de Govern extraordinari aquesta tarda.



"El Govern ha d'estar en disposició de prendre amb la màxima celeritat totes les decisions"

"El Govern ha d'estar en disposició de prendre amb la màxima celeritat totes les decisions, evitant contratemps jurídics innecessaris", ha afirmat el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, en una roda de premsa conjunta amb la consellera de Presidència, Meritxell Budó, després del Consell de Govern extraordinari. "És imprescindible disposar d'un estat d'alarma territorialitzat que reforci les atribucions del Govern", ha subratllat Aragonès.



El vicepresident ha parlat ja amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per garantir que l'estat d'alarma estaria comandat per la Generalitat. La Moncloa podria estudiar la petició en un Consell de Ministres extraordinari aquest cap de setmana, després que ja siguin sis els territoris que ho han demanat (Euskadi, Extremadura, La Rioja, Astúries, Catalunya i Navarra), a més de la ciutat autònoma de Melilla.

Un cop es decreti, Aragonès ha explicat que les mesures "entraran immediatament en vigor", entre les quals el toc de queda nocturn per reduir la mobilitat i la interacció social nocturna a tot Catalunya, tot i que no han concretat les hores entre les quals seria vigent. La proposta del Govern és que sigui entre les 23 i les 6 hores. Budó ha dit que el Govern confia en què l'estat d'alarma es declararà de forma "ràpida". Un cop ho faci, el Procicat es reunirà d'urgència, potser demà, segons ha dit Budó, per concretar les mesures. L'estat d'alarma també permetria més endavant decretar confinaments territorials sense dependre de l'autorització judicial.

Actualment hi ha 1.698 persones ingressades als hospitals catalans i quasi 300 a les UCI

Aragonès ha qualificat la situació d'"extremadament greu", especialment pel que fa a la saturació dels centres hospitalaris. Actualment hi ha 1.698 persones ingressades, 296 a les UCI, i en l'última setmana s'han detectat més de 5.000 nous contagis. La velocitat de transmissió s'apropa a l'1,5 i el risc de rebrot ha assolit el rècord de 635 punts. A més, el percentatge de positius per PCR és "molt elevat", de l'11%, quan el nivell recomanat és del 5%. En les últimes 24 hores, han mort 21 persones.

Reduir la mobilitat el cap de setmana

Tant Aragonès com Budó han fet èmfasi que aquest cap de setmana no es poden repetir imatges d'aglomeracions com les del cap de setmana passat i han instat la ciutadania a quedar-se a casa i complir estrictament les mesures de seguretat. "Hem de reforçar la nostra responsabilitat social", ha afirmat Aragonès.



El Govern s'ha compromès a aplicar les mesures amb "inequívoc compromís democràtic", especialment tenint en compte que es tracta d'un govern en funcions, i reforçaran la transparència i explicaran l'evolució amb compareixences periòdiques al Parlament.

Argimon és hospitalitzat per la Covid

D'altra banda, aquest divendres el Departament de Salut ha fet públic que el secretari de Salut Pública i director de l’ICS, Josep Maria Argimon, ha ingressat en un hospital públic a causa de la Covid-19. Segons aquestes mateixes fonts Argimon està estable. El secretari de Salut Pública va donar positiu dilluns passat en ser contacte estret d’un convivent.