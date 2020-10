El Govern espanyol declara l'estat d'alarma per a tot l'Estat amb idea de prorrogar la mesura diversos mesos

El Govern espanyol ha aprovat aquest diumenge la declaració de l'estat d'alarma en tot el territori estatal, per a sustentar les mesures que vulguin adoptar les comunitats autònomes per lluitar contra la pandèmia del coronavirus. La idea és prorrogar aquesta declaració durant diversos mesos, al menys fins després de Nadal, informa Alejandro López de Miguel i Manuel Sánchez.

Pedro Sánchez ha de comparèixer en els pròxims minuts per donar compte del contingut del decret d'estat d'alarma aprovat durant el matí en Consell de Ministres extraordinari. Des de divendres, una desena de comunitats autònomes, entre elles Catalunya, han reclamat a l'executiu estatal que els ofereixi un paraigua jurídic per imposar noves mesures que permetin aturar l'expansió del coronavirus. El Govern de la Generalitat té previst celebrar aquesta tarda una reunió de l'Executiu i del Prosicat per decretar immediatament el toc de queda nocturn entre dels deu o les onze de la nit i les sis del matí.

Toc de queda estatal i confinaments autonòmics

Entre altres qüestions, la declaració d'estat d'alarma servirà para sustentar importants restriccions a la circulació, tot i que en un principi estaran centrades en la mobilitat nocturna. Segons les primeres informacions difoses per alguns mitjans el Govern espanyol preveu diverses mesures homogènies com el toc de queda obligatori com a mínim entre les onze de la nit i les sis de la tarda. No es podrà sortir de casa sense causa justificada. I el confinament territorial per comunitats autònomes de les quals no es podrà sortir per anar a una altra sense aquestes mateixes causes d'ordre laboral, activitat essencial o necessitat mèdica. L'estat d'alarma, a diferència de l'anterior, dotarà de poder de decisió al Govern de la Generalitat i als altres governs autonòmics que podran fer confinaments territorials sense necessitat de permís judicial, entre altres mesures. Respecte al toc de queda hi haurà una hora de marge que podran decidir els executius autonòmics respecte a l'horari establert pel Govern espanyol. La generalitat estudia si l'hora d'inici del toc de queda s'avança a les deu de la nit.

És la quarta vegada que un Executiu recorre a aquesta eina, recollida en l'article 116 de la Constitució, i que permet donar cobertura jurídica a l'aplicació de mesures que suposin la restricció de drets fonamentals.



La Carta Magna faculta el Govern espanyol per declarar l'estat d'alarma durant 15 dies, si bé després obliga a comptar amb l'autorització de Congrés dels Diputats per prolongar la seva aplicació.

Per això, vist el calvari parlamentari que va patir l'Executiu per lligar els suports necessaris, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, fa dies que ha reclamat al PP que es comprometi a donar suport a aquestes pròrrogues. En aquesta ocasió, atès que Ciutadans i les formacions basques i catalanes ja han compromès el seu suport, es dóna per fet que el Govern no tindrà problemes per tirar endavant noves pròrrogues.

Fins al moment, cap de les comunitats autònomes governades pel PP ha reclamat a l'executiu que declari l'estat d'alarma.



El Govern de Sánchez s'ha servit d'aquest mecanisme en altres dues ocasions aquest mateix any: l'última declaració de l'estat d'alarma, circumscrita únicament a la Comunitat de Madrid, va expirar aquest dissabte; la primera, rubricada durant la primera onada de la pandèmia, i que va afectar a tot el territori estatal, va requerir de diverses pròrrogues i va estar en vigor entre març i juny.



(Hi haurà ampliació)