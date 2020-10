Sánchez convoca el Consell de Ministres de l'estat d'alarma per aquest diumenge i Torra exigeix "no perdre ni una hora"

El Govern espanyol ha convocat un Consell de Ministres extraordinari per a aquest diumenge amb l'objectiu de debatre la declaració d'un nou estat d'alarma, segons informa RTVE. Després que Catalunya i nou comunitats autònomes ja hagin reclamat formalment que es decreti la mesura, l'Executiu estatal no havia comunicat oficialment la seva decisió, encara que ja ho havia deixat caure aquest divendres davant el descontrolat avanç de la pandèmia i les reaccions de diversos Executius autonòmics, sis d' ells, en mans de PSOE. La demora de la reunió a aquest diumenge ha generat malestar en el Govern de la Generalitat que l'esperava per avui mateix i crítiques del president de la Generalitat inhabilitat, Quim Torra, que ha exigit a Sánchez que no perdi "ni una hora".

El Govern espanyol assegura que el decret busca una cobertura jurídica suficient per endurir les restriccions de mobilitat i poder fer front a l'increment de contagis de coronavirus, segons informen fonts governamentals.



El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, va afirmar aquest divendres al migdia, en una declaració institucional des del Palau de la Moncloa, que està disposat a adoptar les mesures que calgui per doblegar la corba de contagis. En el seu missatge, també va tornar a instar els territoris que es troben en situació d'alt risc a que sol·licitessin l'aplicació d'aquest instrument.

Després d'advertir de la gravetat de la situació, a les 11.00 hores d'aquest dissabte ja li havien demanat que fes aquest pas País Basc, Catalunya, Cantàbria, les comunitats governades pel PSOE d'Astúries, Extremadura, la Rioja, Navarra, Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana, així com la ciutat autònoma de Melilla.



De moment cap comunitat autònoma governada pel PP ha sol·licitat la declaració de l'estat d'alarma, encara que Castella i Lleó sí que ha recorregut a mesures dràstiques com el toc de queda, i Madrid ha prohibit les reunions entre no convivents durant la nit.

El Govern estatal no necessita el vistiplau de Congrés per aprovar l'estat d'alarma, però sí per prorrogar-la més enllà dels 15 dies de vigència inicial. Per això, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va tornar a fer aquest divendres una crida al PP perquè garanteixi el seu suport per prorrogar aquest instrument i poder garantir així una cobertura jurídica apropiada per a mesures com el toc de queda. De moment, l'Executiu ja s'ha assegurat el suport de Ciutadans.

Més d'un milió de contagis

La xifra global de contagis a l'Estat espanyol ja supera el milió. En concret, s'eleva ja a 1.046.132 des de l'inici de la pandèmia, i aquest divendres les comunitats autònomes van notificar al Ministeri de Sanitat 19.851 nous casos de Covid-19, 8.293 en les últimes 24 hores, fet que suposa un ascens respecte als 7.953 diagnosticats aquest dijous. Catalunya i Galícia han registrat en les últimes 24 hores rècord de casos.

Crítiques de Torra i trobada amb el Papa

El president de Govern espanyol, Pedro Sánchez, es troba aquest dissabte a Roma amb motiu de la seva audiència amb el Papa Francesc al Vaticà. Tot i que fa dues setmanes va delegar en la seva vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el Consell de Ministres extraordinari que va declarar l'estat d'alarma "territorialitzat" per a restringir la mobilitat a la Comunitat de Madrid, ara ha preferit esperar al diumenge per presidir ell mateix la reunió.

Torra: "No es pot perdre més temps. Ni una hora, ni menys encara un dia"

Aquesta visita ha generat dures crítiques del president del Govern inhabilitat, Quim Torra, que ha apressat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a convocar el consell de ministres extraordinari per declarar l'estat d'alarma. Torra ha reclamat a Sánchez que prengui "decisions ja". "No es pot perdre més temps. Ni una hora, ni menys encara un dia", ha lamentat en una piulada al seu compte de Twitter. I ha criticat que el cap de l'executiu espanyol hagi mantingut la seva agenda aquest dissabte al matí amb una audiència amb el Papa Francesc al Vaticà.