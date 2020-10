Sánchez: "La situació és greu i hem de reduir la mobilitat i el contacte entre persones"

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una declaració institucional aquest divendres per reconèixer que la situació de la pandèmia "és greu" i ha insistit en la necessitat de prendre mesures que "redueixin la mobilitat i evitin el contacte entre persones".

Sánchez ha afirmat que vol evitar costi el que costi un nou confinament general, pel que ha demanat a la ciutadania que sigui disciplinada i que adopti les mesures que s'aconsellen des de les autoritats sanitàries. Per aquest motiu, ha demanat "disciplina social, esperit d'equip i moral de victòria", tot i que no ha ocultat que venen "mesos durs".

De moment, no ha anunciat cap mesura a nivell de Govern estatal i ha indicat que continuaran sent les comunitats autònomes les que marquin les restriccions que s'han d'adoptar.



En aquest sentit, Sánchez ha explicat que quan una comunitat autònoma arribi a l'alerta extrema podrà sol·licitar la declaració de l'estat d'alarma, però la decisió serà sempre adoptada per la comunitat en qüestió.



El president ha indicat que l'objectiu és adoptar mesures que causin el menor mal a l'economia i la menor restricció de llibertats, però ha insistit que per fer això "és necessari la màxima col·laboració i disciplina sanitària" dels ciutadans.



Malgrat que ell mateix ha alertat de la gravetat de la situació, Sánchez ha indicat que la situació no és comparable a la que es va donar el 14 de març quan es va decretar el confinament general, pel coneixement que hi ha de la malaltia i la dotació sanitària de la que disposa l'Estat espanyol. No obstant això, ha insistit que "no volem arribar al punt del 14 de març i cal doblegar la corba", ha dit.

Sánchez ha explicat que s'ha arribat a duplicar la xifra de casos comunicats en el pitjor dia de la primera onada perquè s'estan realitzant molts més tests, i ha apuntat que es van arribar a realitzar fins a 800.000 proves setmanals a principis d'octubre. Per això, ha admès que en la primera onada "els contagis s'estenien sense control". I ha afegit: "Hem de ser conscients que més de tres milions de compatriotes han contret la malaltia".



Malgrat tot, ha volgut acabar la seva intervenció amb un missatge positiu: "Estem més a prop del final, que la nova normalitat sigui la normalitat a seques. La unitat és el nostre horitzó i marca el nostre camí".