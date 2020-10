El País Valencià decreta el toc de queda per aquesta nit de dissabte i les Balears es resisteixen a prendre mesures dràstiques

El toc de queda entrarà en vigor al País Valencià aquesta propera matinada i fins al 9 de desembre. El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha anunciat un confinament nocturn –entre les 00.00 hores i les 06.00 hores del matí- que només permetrà la mobilitat a les persones que vagin a treballar, tinguin una urgència mèdica o es desplacin per atendre a persones dependents. "Hem de reaccionar ja. Perdre temps ara és perdre vides, treballs, benestar. Aquestes són les noves mesures de la resolució per a tota la Comunitat partir de la 1 h d'esta matinada. Canviem el xip. És l'hora d'un nou esforç", ha afirmat Puig en una declaració institucional després de la reunió amb el Centre de Coordinació Operativa Integrada (CECOPI).

Les altres mesures per frenar la segona onada de Covid-19 són la limitació a sis persones de les reunions de caràcter familiar o social en espais públics i privats entre persones no convivents; el tancament dels jardins i les zones d'esplai a l'aire lliure a les 22.00 hores; i la prohibició de la venda d'alcohol entre les 22.00 hores i les 08.00 hores del matí, a excepció de l'hostaleria i la restauració. Precisament, pel que fa a bars i restaurants, el País Valencià decreta que el consum sigui exclusivament en taula i no en barra, amb taules d'un màxim de sis persones i amb tancament obligatori a la mitjanit. "Com a recomanacions, la nova resolució demana ajornar les activitats familiars o socials no imprescindibles", ha afegit el president Puig.

"Així com limitar al màxim l'activitat social en les pròximes setmanes. Serà un esforç, ho sabem. Però quina és l'alternativa?", s'ha qüestionat en veu alta el titular de la Generalitat valenciana, que ha afirmat que la resolució es publicarà de manera immediata –amb entrada en vigor a la 01.00 hores d'aquesta matinada de dissabte a diumenge- i que serà enviada al TSJV per a la seva ratificació. "Els anuncio també que la Generalitat sol·licitarà al Govern espanyol la declaració de l'estat d'alarma. És l'instrument jurídic més útil per afrontar aquesta difícil conjuntura des de la unitat d'acció i amb esperit de cogovernança", ha puntualitzat Puig, que ha fet una crida al conjunt de governs autonòmics i de forces parlamentàries al Congrés perquè secundin la proposta.

"No centrifuguem la responsabilitat: ni governs, ni oposicions. Aquí no estem per confrontar, sinó per ajudar i per protegir als ciutadans", ha recalcat el president de la Generalitat valenciana. "Mentre no arriba una resposta conjunta, la Comunitat no va a quedar-se esperant. No podem perdre ni un sol dia. És massa important allò que ens estem jugant i, per això, anem fent camí", ha conclòs Puig.

Situació a les Illes Balears

En canvi, a les Illes Balears, la pandèmia no avança amb la celeritat que ho fa a la Península i el Govern presidit per la socialista Francina Armengol es resisteix a prendre mesures d'excepció com demanar la declaració de l'estat d'alarma o l'aplicació del toc de queda. Amb tot, els contagis de coronavirus estan augmentant en la majoria de zones bàsiques de salut de les Illes, segons el darrer informe fet pel Servei d’Epidemiologia del Govern balear, que es va publicar aquest divendres. La incidència acumulada de contagis a l’Arxipèlag en els darrers 14 dies és de 141 casos per 100.000 habitants, un 11%més que les dues setmanes anteriors, quan es va registrar una incidència de 126 casos.