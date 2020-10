L'allau d'hospitalitzacions per la Covid-19 continua amb prop de 150 ingressats més i el risc de rebrot ja frega els 800 punts

El risc de rebrot a Catalunya puja 75 punts més en un sol dia i arriba als 788 punts, segons les dades actualitzades del Departament de Salut, que ha començat a donar també la dada d'incidència acumulada a 14 dies, i que se situa en 534. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, creix tres centèsimes, d'1,50 a 1,53. En l'actualització de dades s'han declarat 4.820 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 203.188 des de l'inici de la pandèmia.

Segons l'últim balanç, l'11,98% de les proves que es fan donen positiu. També s'ha informat de 21 noves morts, amb un total de 13.794. D'altra banda, hi ha 142 ingressats més per coronavirus als hospitals catalans, amb un total de 1.885 persones, 342 de les quals a l'UCI (+17). Aquest dissabte Salut ha registrat 17 pacients més en estat greu, que eleven la xifra total de llits d'UCI ocupats a 342. Pel que fa als ingressos generals per Covid-19, segueixen augmentant, passant de 1.743 a 1.885 (142 més) en tots els hospitals catalans.

Llums d'alarma per la saturació hospitalària

Les dades amenacen la saturació del sistema mèdic i hospitalari de Catalunya com ja han explicat el setmanari EL QUINZE i Públic. Els primers símptomes ja es deixen notar i alguns hospitals han encès la llum d'alarma. Així, l'Hospital del Mar preveu començar a desprogramar intervencions quirúrgiques el proper cap de setmana. "Busquem cada dia l'equilibri, però molt justet, i pensem que ens podem trobar el cap de setmana vinent desprogramant intervencions", ha dit a Catalunya Ràdio la gerent del centre, Olga Pané, que ha subratllat que serien operacions que no comprometen el diagnòstic, com ara les pròtesis de genoll o les cataractes. Les més serioses, com les del càncer, no perillen, i creu que no perillaran. Pané assegura que l'hospital està preparat i en una situació molt diferent a la de març, però ha insistit que hi ha un dèficit de personal d'infermeria. Ha indicat que cal personal entrenat, i és per això que també es podrien suspendre operacions.