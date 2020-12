Condemnat a 14 anys i tres mesos de presó l'exlíder de Vox a Lleida per abusar sexualment de discapacitats

L'Audiència de Lleida ha condemnat a catorze anys i tres mesos de presó l'exlíder de Vox a Lleida José Antonio Ortiz Cambray per abusar sexualment de persones amb discapacitat, segons publica Segre i ha confirmat l'ACN. El tribunal ha avalat la versió de les víctimes que van detallar que l'acusat els donava petites quantitats de diners, entre cinc i deu euros, a canvi de tocaments i abusos, així com per enviar-li imatges de caire sexual. Ortiz Cambray també haurà d'indemnitzar una de les víctimes amb 15.000 euros, i amb 5.000 euros una altra, pels danys ocasionats.



Durant el judici, celebrat el 25 de novembre, la Fiscalia va sol·licitar una condemna d'11 anys de presó, mentre l'acusació particular demanava 27 anys de presó per a l'acusat. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'exlíder de Vox a Lleida a vuit anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a una persona amb discapacitat, a més d'altres dues condemnes de dos anys i sis mesos de presó cadascuna per corrupció de dues persones amb discapacitat, i una altra d'un any i tres mesos de presó per un delicte de pornografia amb ús de persones amb discapacitat.



Així mateix, el tribunal imposa al condemnat la prohibició d'aproximar-se a menys de 150 metres de les dues víctimes ni comunicar-se amb elles durant tres anys i sis mesos en el cas d'una d'elles, i durant dos anys i tres mesos, pel que fa a la segona. També estableix per a Ortiz Cambray la mesura de llibertat vigilada durant vuit anys, que s'exercirà amb posterioritat a les penes de presó.

Les víctimes van detallar que l'acusat els pagava entre cinc i deu euros, a canvi de tocaments i abusos, així com per enviar-li fotografies i vídeos de caràcter sexual. Ho van explicar als psicòlegs de l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) i la gravació es va emetre al judici. Tot i que la defensa va insistir que els denunciants no estan incapacitats judicialment, els psicòlegs van assenyalar que tots tres tenen limitacions en la capacitat cognitiva i d'anàlisi que els fa tenir dificultat a l'hora d'inventar-se històries o mentir. L'acusat, per la seva banda, va negar haver abusat de cap discapacitat i va dir que els tres joves li demanaven diners i que eren ells els que li enviaven imatges sexuals seves.



L'exlíder de Vox a Lleida es troba en llibertat provisional des del mes d'octubre quan va abonar la fiança de 6.000 euros per sortir de la presó en la qual es trobava des que va ser detingut a principis de març del 2019.