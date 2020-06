Condemnat a presó l'exalcalde convergent de Torredembarra per una de les trames que va derivar en el 3%

El jutjat penal número dos de Tarragona ha condemnat l'exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué a dos anys de presó i 17 d'inhabilitació per l'adjudicació a dit de les guinguetes de platja del municipi del Tarragonès. Es tracta de la primera condemna per les trames de presumpta corrupció de la població, que derivarien en la investigació del conegut com a cas del 3%, de finançament irregular de l'extinta Convergència Democràtica de Catalunya a través de comissions cobrades a canvi de l'adjudicació de contractes públics.



A banda de Masagué, també han estat condemants l'exregidor Pere Font i l'expresident de CDC al municipi Gerard Montserrat. El jutjat considera provat que van cometre els delictes de prevaricació i frau a l'administració, arran de l'adjudicació a dit de les guinguetes de platja per "amiguisme" i "pur clientelisme polític".

La macrocausa del cas del 3% l'instrueix des de fa anys l'Audiència Nacional i s'hi investiga càrrecs i tresorers de l'extinta formació i a diversos empresaris pel pagament de comissions il·lícites al partit a canvi de l'adjudicació d'obres i serveis.

La sentència del jutjat tarragoní, que no és ferma, condemna l'exalcalde de CDC a dos anys de presó i 17 d'inhabilitació, a Gerard Montserrat a dos anys de presó i a nou i mig d'inhabilitació, i a Font a un any i sis mesos de presó i 15 d'inhabilitació, i els obliga a indemnitzar l'Ajuntament de Torredembarra amb 30.212 euros.



Segons dona per provat la sentència, els tres condemnats es van concertar en 2011 per adjudicar a dit tres guinguetes d'estiu de les platges de Torredembarra a l'empresa del dirigent local del CDC, que havia perdut la concessió perquè, en anteriors temporades, no les va retirar en el termini establert ni va pagar cànon d'ocupació.

D'aquesta forma, Montserrat va resultar beneficiat amb l'arrendament i posterior compra de tres guinguetes de platja del municipi de venda de menjar i begudes, "amb menyspreu total a les normes administratives i legals de contractació pública, evitant així la concurrència, licitació o intervenció de tercers", afegeix el jutge. Per donar aparença de legalitat a l'expedient, manté la sentència, el 2011 es va incoar un expedient d'adjudicació, per procediment negociat i sense publicitat, i es va oferir concursar en el mateix a tres empreses diferents, totes elles vinculades al mateix Montserrat.



Així, l'exdirigent local de CDC es va fer el 2012 amb l'adjudicació de les guinguetes sense "cap mena de negociació sobre els aspectes tècnics o econòmics del contracte", amb el que l'ajuntament "es va veure privat de considerar altres ofertes més beneficioses" i d'aconseguir un preu "més avantatjós" per l'arrendament.

L'amiguisme polític com a única explicació raonable

La sentència afegeix que el 2013, quan Montserrat ja s'havia convertit en president de CDC a Torredembarra, aquest i Masagué van continuar el seu "concert" i van incoar un expedient per vendre els quiosquets a les empreses controlades pel dirigent convergent, encara que aquesta operació es va veure interrompuda "abruptament" per l'entrada i registre en el consistori en el cas del 3%.



Segons el jutge, no hi ha "una altra explicació raonable" a la conducta dels acusats que l'"amiguisme polític", donada la pertinença de tots ells a CDC. El jutge es remet a les converses telefòniques intervingudes en la causa -escoltes que van donar munició a la recerca del 3%- i sosté que, pel seu context, queda "clarament avalada aquesta intencionalitat de beneficiar al company de partit per pur clientelisme polític i, en definitiva, per espuris interessos particulars contraposats al general".