Condemnat a sis mesos de presó un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona per maltractar un detingut a comissaria

Un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona ha estat condemnat a sis mesos de presó i dos anys d'inhabilitació per colpejar un detingut a comissaria. També haurà de pagar 3.000 euros d'indemnització. La condemna es basa en una gravació d'àudio dels fets que va fer el detingut amb el mòbil. Els fets van tenir lloc cap a les 5.20 hores del 30 de juny del 2016 al carrer Unió, quan es va produir un incident de trànsit entre l'agent de la Urbana, que conduïa el seu vehicle particular quan anava cap a la comissaria de la Rambla, i la víctima, que anava en bicicleta. Els dos van protagonitzar un enfrontament al carrer i agents de la Guàrdia Urbana van conduir el ciclista a comissaria. Allà, l'agent va colpejar l'home a la sala d'espera.



La secció novena de l'Audiència de Barcelona considera provats els fets i condemna el policia per un delicte contra la integritat moral menys greu. El Centre Irídia ha lamentat que l'absol del delicte de lesions que sol·licitaven tant aquesta entitat com l'acusació particular i la Fiscalia. L'entitat veu la sentència com una notícia positiva i necessària però "limitada" ja que reclamava una pena per un delicte de lesions, ja que les metgesses forenses van constatar que l'home tenia estrès posttraumàtic. També reclamava un delicte d'integritat moral greu, que va dels dos als quatre anys de presó.

A l'àudio es pot escoltar com l'agent diu a l'home "Això ho pagarà tu" i "Et rebento", entre d'altres comentaris. Irídia ha lamentat però que cap dels agents declarants i presents en l'escena han denunciat els fets "ni explicat la veritat". "Això demostra que s'ha d'avançar molt per modificar la cultura policial del silenci corporatiu per una posició corporativa de denúncia d'aquells i aquelles agents que facin males pràctiques o fins i tot actes delictius", ha afirmat. Per això, ha reclamat una revisió profunda dels mecanismes interns i externs de control, avaluació, investigació i sanció dels cossos policials.



D'altra banda, ha considerat "intolerable" que no hagin aparegut les imatges de la gravació de la comissaria en el procediment. Irídia ha reclamat que aquestes imatges, també les dels vehicles de trasllat, no s'esborrin durant sis mesos, com ha explicat l'advocat de l'organització, Andrés Garcia Berrio.



L'entitat ha explicat que la víctima era una persona racialitzada i ha alertat que el 43% dels casos de litigi que representa de violència institucional han estat comesos contra persones immigrants o racialtizades. Per a l'organització, això demostra que hi ha un problema de racisme en el si dels cossos policials. Amb tot, Irídia ha afirmat que la sentència és un exercici de reparació per a la persona afectació, però especialment una gran notícia per evitar que es repeteixin actuacions similars en el futur.