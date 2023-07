Condemnen Desokupa a pagar 6.000 euros per vulnerar el dret a la pròpia imatge

Condemnen l'empresa matriu de Desokupa a pagar 5.899 euros a una persona que sortia en un vídeo on l'empresa difonia una de les seves actuacions, ja que es van utilitzar les imatges sense el consentiment de la persona. El Jutjat de primera instància número 42 de Barcelona ha condemnat Conciencia y Respesto 1970, dependent de l'empresa que es dedica als desnonaments extrajudicials i que té com a administrador únic Daniel Esteve.

La sentència estima parcialment la demanda de l'afectat i obliga també Desokupa a retirar de les seves xarxes socials les imatges, relacionades amb una acció vora una nau de Cornellà. El jutge sosté que va fer servir el vídeo per fer publicitat de les seves actuacions, considerant que es va vulnerar el dret a la pròpia imatge del demandant.

La sentència recorda que el de la pròpia imatge és un dret fonamental autònom. En paral·lel a l'aspecte protegit constitucionalment, conviu un dret de contingut patrimonial que permet negociar amb la pròpia imatge i comercialitzar-la.

La jurisprudència del Tribunal Suprem estableix que la utilització de la imatge amb fins publicitàries i comercials necessita el consentiment de la persona. Si no existeix aquest consentiment, "es pot apreciar intromissió il·legítima", puix la decisió sobre l'explotació de la imatge correspon al titular.

La sentència estableix que el vídeo de Desokupa tenia "fins publicitaris i comercials". Atès que el demandant no havia donat el consentiment perquè hi aparegués la seva imatge, conclou que la publicació de la peça audiovisual "va suposar una intromissió en el dret del demandant a la pròpia imatge".

Els fets

L'actuació de Desokupa va tenir lloc el 12 de gener del 2022 als voltants d'una nau de Cornellà. L'empresa afirma que hi va anar llogada pel propietari de l'immoble per fer "mediació, negociació, assessorament i ajuda destinats a la recuperació de la possessió", recull la sentència.

El vídeo el van gravar els membres de l'empresa, admetent que, en casos com aquest, graven indistintament a tothom qui hi ha. Els seus responsables van declarar a la vista que totes les actuacions s'enregistren i que això es fa per "evitar problemes" i per "acreditar" la comissió de "possibles delictes".

El jutge corrobora que al vídeo el demandant hi apareix "plenament reconeixible", sense que se li hagi "pixelat" el rostre. A més, és el "protagonista únic" en algun fotograma de la gravació. Per bé que l'home sabia que l'estaven gravant i que no va demanar que no ho fessin, tampoc va autoritzar "ni expressament ni tàcita" la difusió del vídeo, apunta la sentència.



Un vídeo va ser publicat als comptes d'Instagram i Facebook de Desokupa. A la primera xarxa social va tenir 75.871 visites i a la segona 227.000.