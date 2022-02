Més enllà dels del seu propi partit polític (ERC), la conferència pronunciada aquest dilluns pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, es pot dir que no ha convençut ningú. El discurs, pronunciat un any després de les eleccions al Parlament i amb la voluntat de marcar el perfil presidencialista d'Aragonès, ha rebut crítiques de Junts per Catalunya, En Comú Podem, la CUP, el PSC i la triple dreta i extrema dreta espanyolista. Dit amb altres paraules, tant dels seus propis socis de govern, com del grup que s'ha convertit en el principal aliat parlamentari (En Comú Podem), ni dels gruix de l'oposició. Les raons del rebuig, però, sí que són ben divergents.



A grans trets, el president del Govern va fer una crida a "enfortir" la posició negociadora catalana amb l'Estat espanyol, després d'apostar per "recosir" una unitat d'acció basada en els "grans consensos de país" i, que per tant, vagi més enllà de les forces independentistes, alhora que va advertir el Govern espanyol que si no afronta la resolució del conflicte català, estarà obrint les portes de La Moncloa a un Govern de PP i Vox. Després de reunir-se amb partits i entitats independentistes, Aragonès es reunirà aquest dimecres amb Salvador Illa (PSC) i dijous amb Jéssica Albiach (En Comú Podem), però de moment la unitat d'acció que ha proposat està molt lluny d'assolir-se.

Per part del Govern espanyol, la rèplica li ha fet la portaveu, Isabel Rodríguez, que ha insistit que el seu executiu practica un "diàleg" de manera "permanent" que ha permès "normalitzar" les relacions amb la Generalitat. "No cal la valentia que es reclama", perquè "ho fem per convicció", ha insistit.



Les crítiques més significatives, però, li han arribat de Junts per Catalunya, amb qui comparteix govern. Amb tot, les diferències entre els socis de l'executiu autonòmic ja s'han convertit en un clàssic. En aquesta ocasió, els encarregats de verbalitzar-les han estat Jordi Sànchez i Carles Puigdemont, el secretari general i el president del partit, respectivament. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Sànchez s'ha mostrat "sorprès" per la referència que Aragonès va fer als indults, ja que segons la seva interpretació es pot concloure que anaven lligats "al diàleg amb l'Estat". "Nosaltres no en sabíem res", ha recalcat Sànchez. Hores després, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha subratllat que "en cap moment" el president va dir que els indults s'haguessin "negociat".

Puigdemont li demana "respecte per a l'estratègia de l'exili"

A més a més, Sànchez ha posat el focus en les "absències molt marcades" del discurs, entre les que ha destacat que no s'explicités el "com" aconseguir el que planteja Aragonès, així com que no es mencionés explícitament el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 ni es reconegués Carles Puigdemont: "Va recordar Companys, Pujol i Maragall, entre altres, com si aquí s'acabés la història", ha lamentat. En canvi, sí que ha acceptat la "mà estesa" per recosir la unitat sobiranista i veu positivament que Aragonès ja constati que la taula de diàleg "no està funcionant" i que hi ha un "bloqueig".

Puigdemont, al seu torn, a través de Twitter ha demanat a Aragonès "respecte per a l'estratègia política de l'exili" i ha enllaçat un article seu en què reclamava "que ningú parli per nosaltres", incloent-hi el Govern. En la conferència, el president va dir textualment: "Hem de forçar el govern de l’Estat a moure’s i que comenci a parlar de propostes que afrontin realment l’arrel del problema. Complir amb les obligacions no és una proposta. Cal afrontar el problema com li exigeix el Consell d’Europa. Començant per retirar les causes contra el President Puigdemont i la resta de polítics exiliats. I acabant per trobar una solució democràtica al conflicte".

La CUP i els Comuns veuen "paràlisi" al Govern

Situada des de fa uns mesos a l'oposició després d'haver facilitat la seva investidura, la CUP no ha aplaudit el contingut de la conferència d'Aragonès. La seva presidenta al Parlament, Dolors Sabater, ha assegurat que el cap de l'executiu "no va dir res que faci pensar que les coses es mouran. (...) Estem en el mateix punt que fa un any. Calen més fets i menys paraules".



En declaracions a Catalunya Ràdio, Sabater ha considerat que un any després de les eleccions es viu una "situació de legislatura de paràlisi" tant en la qüestió independentista com per les polítiques "sociovergents". També ha instat el Govern a trencar l'aposta per la taula de diàleg, perquè l'Estat "no té cap incentiu per moure's en res". Cap membre de la CUP va assistir a la conferència.

El president de la Generalitat tampoc ha rebut l'aprovació d'En Comú Podem, el grup amb qui ha aprovat els pressupostos d'aquest 2022, fins ara el principal èxit de l'actual Govern. La seva presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, ha manifestat que el discurs "va ser la constatació d’un any perdut" i ha lamentat que no hi hagués "cap referència a l’acció de Govern ni tampoc, això ens sembla greu, cap autocrítica de com s’ha arribat a la situació en la que estem ara".



"Estem davant d’un executiu que només ha estat capaç d’aprovar una sola llei a proposta seva i que ha deixat darrere seu una sèrie de macroprojectes fracassats com el de l’ampliació de l’aeroport o el Hard Rock", ha afegit, per subratllar que l'únic avenç han estat justament els pressupostos, aprovats gràcies al seu grup. De cara al futur, Albiach considera que "el president ha de triar: o diàleg i implicació en la transformació plurinacional de l’Estat com ens deien ahir, o el quan pitjor millor de Junts". També li ha retret que no mencionés en cap ocasió la reforma del finançament autonòmic.

El PSC no veu "cap proposta nova"

El principal partit de l'oposició, el PSC, considera que Aragonès es va dirigir únicament a una part dels catalans: "ahir vam veure un discurs d'un independentista que s'adreça als independentistes, no d'un president que s'adreça a tots els catalans", ha afirmat Jaume Collboni, primer tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona i secretari de política municipal de la formació. En una entrevista a TV3, Collboni ha considerat que Aragonès no va fer "cap proposta que unís els catalans" i ha insistit que l'actual "és un govern dividit i que no funciona. Entenem que el que intenta és recosir el seu propi espai polític i govern. No ha fet cap proposta nova".



Ara bé, com ERC, els socialistes mantenen l'aposta pel diàleg si bé veuen prioritari que s'obri una taula a Catalunya: "primer hem d'acordar els mínims que la Generalitat vol portar a la taula. El diàleg primer ha de començar entre els grups polítics catalans". Una demanda que ja va exposar el líder del partit, Salvador Illa, en una entrevista recent a Públic.

Finalment, els partits de la triple dreta i extrema dreta espanyolista també han censurat el discurs, com era previsible. El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha qualificat la conferència d'Aragonès, com un acte "d'autoconsum, de propaganda per a la seva parròquia". Segons ell, Aragonès no accepta "la realitat diversa i integradora" de Catalunya. "Volen redefinir el país a la seva imatge nacionalista. Volen una Catalunya monolítica". Per al portaveu parlamentari de Vox, Joan Garriga, Catalunya "avança cap al precipici" després de la conferència d'Aragonès. Per a ell és una "autèntica burla" que Aragonès parlés d'una "Catalunya sencera" perquè, al seu parer, Catalunya està "dividida i partida en dos per culpa del separatisme".