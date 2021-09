L'endemà de sortir en llibertat sense mesures cautelars i hores després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el vicepresident, Jordi Puigneró, Carles Puigdemont ha protagonitzat una roda de premsa en què ha carregat contra un Govern espanyol que veu darrere de la seva detenció de dijous i s'ha refermat en la seva voluntat de seguir-se movent per Europa. Acompanyat del Síndic de l'Alguer, Mario Conoci, del cap de la seva oficina, Josep Lluís Alay i el seu advocat, Gonzalo Boye, l'expresident català ha assegurat que "han estat unes hores difícils, però no impensables coneixent el recorregut que Espanya està fent en els últims quatre anys per impedir la nostra llibertat".



En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que la seva detenció "és una operació instigada pel Govern espanyol i Espanya, no hi ha cap mena de dubte". Per a ell, ho provaria el fet que en la detenció "algun dels policies presents no semblava ser massa italià", a banda dels diversos intents dels últims quatre anys de l'Estat espanyol per atrapar-lo. Per tot plegat, considera que l'Estat contribueix amb una "ajuda inestimable" a "internacionalitzar" la causa independentista: "els animo a què ho continuïn fent, perquè ens va bé".



Tenint en compte que mantindrà la llibertat de moviments per Europa -de fet, dilluns tornarà a Bèlgica, si bé el 4 d'octubre compareixerà presencialment a Sàsser en la vista sobre la seva extradició-, ha avisat l'Estat: "Seguirem lluitant per aconseguir el nostre objectiu i no ens rendirem. Jo seguiré viatjant per Europa per explicar-nos". I ha afegit que ho farà perquè ell és un "ciutadà orgullós" de la Unió Europea i ha recalcat que la justícia europea és la "base de l'esperança per millorar la democràcia".

Crític amb la taula de diàleg

En la línia del seu partit, JxCat, Puigdemont s'ha mostrat molt crític amb la taula de diàleg entre governs per abordar el conflicte, afirmant que no s'hi està "negociant res". I ha assegurat que difícilment s'hi podrà avançar mentre hi hagi una part de l'independentisme "exclosa" de l'espai. Segons ell, "tot el món ha vist aquests dies que una part important de l’independentisme no és acceptada a la taula de diàleg". "Pot donar la sensació que el Govern espanyol només vol dialogar amb aquells que li donen suport parlamentari", ha afegit en al·lusió a ERC.

Aragonès: "La llibertat de Puigdemont no és completa"

Després de reunir-se amb Puigdemont, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat que es retirin totes les causes i ordres de detenció contra el també eurodiputat de JxCat. "Ens felicitem per la seva situació de llibertat però la seva llibertat no és completa", ha indicat, tot recordant el posicionament en aquest sentit de l'assemblea parlamentària del Consell d'Europa. Aragonès també ha aprofitat per defensor un cop més l'autodeterminació i l'amnistia com a única solució al conflicte polític de Catalunya. Per la seva part, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha demanat a Espanya que "prengui bona nota" del que li diuen tres de les sis justícies fundadores de la UE: Bèlgica, Alemanya i Itàlia.