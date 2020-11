El Congrés fa el primer pas per derogar la 'llei Wert' set anys després

El Congrés ha donat aquest dijous el primer pas formal per derogar la Lomce, coneguda com a llei Wert, després de set anys de protestes als carrers. El Ple de la Cambra Baixa ha aprovat el dictamen de la nova llei d'educació, la Lomloe, per una majoria absoluta molt ajustada: 177 vots a favor i 173 en contra. Ara, el text serà remès al Senat per ser ratificat abans que acabi l'any.



Durant dues hores, els diferents grups de l'arc parlamentari han debatut -amb un to menys bast de l'esperat- el dictamen de la Lomloe, aprovat divendres passat en la Comissió d'Educació. També s'han votat diverses esmenes vives de la majoria de les formacions per la seva inclusió al text a final, encara que finalment no ha tirat endavant "cap de gran importància", tal com han assenyalat fonts parlamentàries a Público.



Els portaveus d'Educació del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNB, Bildu i Más País han recolzat en el Ple de la Cambra Baixa la nova llei educativa, que recull el guant del compromís entre els grups per a deixar enrere la llei Wert, una norma "centralista, segregadora i retrògrada", segons han defensat els parlamentaris d'aquestes formacions.

El diputat del grup confederal d'Unidas Podemos Javier Sánchez Serna ha celebrat que la proposta educativa "va arribar a aquest Congrés com una iniciativa d'un Executiu monocolor [l'anterior Govern de Pedro Sánchez] i sortirà aprovada per diversos grups". Així mateix, ha acusat a les tres dretes de llançar "una campanya de desinformació i faules", com la suposada desaparició del castellà amb el blindatge de la immersió lingüística o la notícia que es tancaran els centres de l'educació especial, una cosa inexistent en el text.



"L'escola pública és la que garanteix en última instància la igualtat d'oportunitats. Vostès no entenen la llibertat d'elecció, per això en l'anterior crisi van rebentar l'educació pública", ha afegit Serna. Així mateix, el seu company de grup Joan Mena ha reconegut que "s'han quedat en el tinter" algunes qüestions: baixar la ràtio de les aules, treure la Religió de l'horari escolar i recuperar l'assignatura d'Ètica a quart d'ESO.



La portaveu d'Educació d'ERC en el Congrés, Montserrat Bassa, ha carregat contra les formacions que intenten "imposar" el castellà als col·legis de l'Estat espanyol. "Els importa que el castellà sigui una llengua supremacista", ha expressat. Per contra, Bassa ha sostingut que "la immersió lingüística és l'única cosa que garanteix l'aprenentatge de les dues llengües". I, "com a professora", ha reconegut que s'alegra de derogar la llei actual perquè "permet avanços pedagògics i educatius molt importants".

La diputada socialista Mari Luz Martínez Seijo, que ha liderat les negociacions del seu grup amb la resta de forces parlamentàries entorn de la nova norma, ha agraït a les formacions que han donat suport a la reforma, com a ERC, PNB i Más País: "Creuen en l'educació espanyola i en el seu avanç". A més, després de rebatre els arguments "falsos" de la bancada de la dreta sobre alguns punts calents de la reforma educativa, la portaveu d'Educació ha resolt el debat: "Amb l'educació es progressa".



Al final de la seva intervenció, els diputats del PP i Vox han donat cops en els seus escons al crit de "llibertat" mentre que els parlamentaris de PSOE i Unides Podem han aplaudit la Lomloe. L'aturada s'ha prolongat durant tres minuts, escenificant així la clara divisió entorn de la nova llei. Després, la presidenta del Congrés, Mertixell Batet, sense fer al·lusió a l'esdevingut, ha donat pas al següent punt de l'ordre del dia.



I és que, com han mostrat en anteriors ocasions, la bancada del PP, Vox, Cs i UPN han rebutjat de pla la reforma del sistema educatiu. "Han tramitat aquesta llei amb urgència", ha enlletgit la diputada de la formació taronja Marta Martín. La portaveu d'Educació del PP en el Congrés, Sandra Moneo, ha aventurat que la nova norma serà "una llei fallida abans d'estar aprovada". En aquest sentit, aquestes dues formacions i la ultradreta han reiterat el seu compromís d'impugnar la reforma davant el Tribunal Constitucional.

El projecte de llei serà remès al Senat, on continuarà la seva tramitació parlamentària. En cas que la Cambra Alta no esmeni ni veti el projecte, la nova llei educativa quedaria aprovada i llista per a publicar-se en el Boletín Oficial del Estado, i si es modifica el text, tornaria a debatre's en el Ple del Congrés, per decidir si es mantenen o revoquen els canvis del Senat.