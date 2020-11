Els sectors afectats pel tancament treuen al carrer el seu malestar i reclamen més claredat al Govern

Els sectors que estan tancats per la Covid-19 han evidenciat aquest dimecres el seu malestar en protestes al carrer, on han mostrat el seu desacord amb el pla de desescalada que està preparant el Govern i que es va filtrar ahir, i han reclamat més ajudes si s'han d'allargar les restriccions. Sectors com l'educació en el lleure, les extraescolars i la restauració han fet palès que estan en una situació crítica i han demanat més claredat al Govern, embrancat en picabaralles internes arran de la mateixa filtració. Les agències de viatges s'han sumat a les protestes, posant de manifest que des del març només treballen fent devolucions. A Lleida, 150 vehicles han participat en una marxa lenta convocada per l'hostaleria però on s'han unit diferents col·lectius.

El sector del lleure lamenta que se'ls "relegui" a la quarta fase, el que implicaria que fins al gener no reactivin l'activitat

En el sector del lleure, l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC), l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC) i la patronal La Confederació han criticat que el pla "relegui" a la quarta fase la reactivació de les seves activitats i ha apuntat que el sector "està pràcticament paralitzat" quan s'ha demostrat que "no són focus de contagi significatiu". Han afirmat que hi ha organitzacions que es plantegen estudiar accions legals contra el Govern per reclamar la seva responsabilitat patrimonial en imposar mesures "que són objectivament qüestionables sense preveure ajuts o indemnitzacions suficients i proporcionals als efectes produïts".



Per tot això, han reclamat la flexibilització de les restriccions, diàleg previ a l'adopció de mesures per adoptar-les a la realitat i que s'eviti la filtració de documents provisionals que generen "incertesa i incrementen l'afectació econòmica" per a les empreses.

La restauració veu "inassumibles" les restriccions

La Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha qualificat d’"inassumibles" les mesures que conté el pla d’obertura progressiva d’activitats que proposa la Generalitat. Consideren que provocarà una pèrdua al sector de la restauració i l’oci nocturn de més de 4.000 milions d'euros en nou setmanes. Per això reclamen les mateixes mesures que a Madrid: poder obrir fins les 23h, toc de queda a partir de la mitjanit i aforaments del 50% a l’interior i del 75% a l’aire lliure. Des de la patronal asseguren que això és "l’única opció viable".



La federació diu que les ajudes aprovades fins a la data no cobreixen ni un 3% de les pèrdues, tant de la restauració com de l'oci nocturn. Per això, en un comunicat, insten a la Generalitat a "dialoga" i a "cercar noves mesures igual d’eficaces però menys restrictives de drets i menys letals per a les famílies que viuen d’aquests dos sectors". A més, Fecasarm continua a l’espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es pronunciï respecte de les mesures cautelars sol·licitades per la patronal demanant la suspensió de la vigència de les mesures aprovades el 29 d’octubre.

Les agències demanen ajudes directes per afrontar la falta d’ingressos des del març

Les agències de viatges, sense activitat

D'altra banda, el sector de les agències de viatges s’ha manifestat aquest dimecres a la Plaça Sant Jaume de Barcelona i ha exigit ajudes directes per afrontar la falta d’ingressos. El gremi avisa que la caiguda de la facturació és del 100% i que l’única activitat que fan des del març és retornar les reserves, la gran majoria contractades mesos abans. Els empresaris asseguren que això implica perdre tota la inversió de treball de 2020 i part de la de 2019. Per això demanen allargar els ERTO, més ajudes al cessament d’activitat d’autònoms i l'ampliació els crèdits ICO, almenys fins que es recuperi l’activitat turística. "Ho estem pagant tot sense cap ingrés", ha explicat la representant de la plataforma AyudaAgentesViajes, Olga Gutiérrez.



D'altra banda, el sector de l'esport assegurava aquest dilluns que encara no tenia notícies sobre com es plantejava la reobertura. El president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteve, ha afirmat que la Generalitat no els va donar "cap perspectiva de futur" en la darrera trobada. D'altra banda, s'ha preguntat com pot ser que la Generalitat vulgui organitzar les eleccions del 14-F en pavellons "perquè les escoles no són segures i, en canvi les escoles estiguin obertes però els pavellons tancats". El president s'ha mostrat optimista pel que fa al recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè s'aixequi una suspensió d'activitats "que està causant tant mal".

Marxa lenta a Lleida

Més de 150 vehicles han participat aquest dimecres en una marxa lenta convocada per Hostaleria de Lleida per denunciar la gestió de la pandèmia i reclamar ajuts "efectius". A la protesta, que ha recorregut els carrers de la ciutat, s'hi han adherit altres sectors que també estan patint els efectes de les restriccions. Consideren insuficient la proposta del pla de desescalada i reclamen poder reobrir "ja" els seus negocis. "Cap empresa pot sobreviure amb un 30% d'activitat", ha lamentat el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau. La marxa ha acabat davant de la delegació del Govern a Lleida on s'ha llegit un manifest i alguns participants han trencat plats en senyal de protesta.