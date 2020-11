La tensió entre els socis del Govern creix i ERC abandona la reunió de la Covid-19 per les filtracions sobre el pla de desescalada

Si les relacions entre els socis del Govern de la Generalitat han estat tibants des de fa molts mesos, aquest dimecres la confrontació ha pujat de grau entre JxCat i ERC. Els membres d'ERC del Govern que participen a la reunió del comitè executiu de crisi per la Covid-19 han abandonat la sessió de treball d'aquest dimecres exigint que s'aturin les filtracions del pla de desescalada i demanant un "pacte de lleialtat", segons han confirmat fonts del partit. Apuntant clarament als socis de JxCat. Segons la formació, "es tracta de salvar vides" i no de "generar més confusió a la ciutadania". La trobada telemàtica estava previst que la presidís el vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Pere Aragonès, i que hi participés la consellera de la Presidència, Meritxell Budó; el conseller d'Interior, Miquel Sàmper; la consellera de Salut, Alba Vergés; el conseller d'Educació, Josep Bargalló i el conseller de Territori, Damià Calvet.

Per la seva part, a preguntes de la líder del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, no ha concretat sobre la retirada dels republicans de la reunió però si ha estat molt dur i ha mostrat indignació per unes filtracions que ha qualificat d'"absolutament lamentables". I ha acusat als autors, suposadament els socis de JxCat encara que sense citar-los, de provocar preocupació i desorientació en la ciutadania i en els sectors afectats. I ha fet seves les crítiques del propi subdirector general de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado.

El que ha passat avui és una falta de respecte total a:

- tècnics i la feina que fem des de fa mesos amb la #covid19 #coronavirus

- ciutadans que mereixen tenir certeses i no rumors

- activitats econòmiques afectades per aquesta enorme crisi

- institucions que ens representen — Sergio Delgado Molina (@sergiodelgado76) November 17, 2020

Sergio Delgado va considerar aquest dimarts una "falta de respecte total" la filtració del pla de desescalada per a Catalunya que preparen els departaments de Salut i d'Interior. El pla preveu en una primera fase obrir la restauració al 30% fins a les cinc de la tarda, tant a les terrasses com a l'interior, i la reobertura de les instal·lacions esportives a l'aire lliure amb un aforament del 50%. El subdirector general de Programes de Protecció Civil ha considerat a Twitter que la filtració falta el respecte als tècnics i a la feina que fan "des de fa mesos", a la ciutadania, que mereix "certeses i no rumors", a les activitats econòmiques "afectades per aquesta enorme crisi" i a les institucions públiques.

La seva piulada va rebre la resposta de la consellera de Cultural, Àngels Ponsa, que va assegurar que no hi podia estar més d'acord, i també de l'expresident de la Generalitat Quim Torra, que va mostrar el seu suport i agraïment per la feina que està fent Delgado i el seu equip.

Aragonès: "Si no ens en sortim tots no se'n sortirà ningú"

Durant la sessió de control al Govern en funcions, al ple del Parlament d'aquest dimecres, Aragonès també ha demanat a la ciutadania que "no en faci cas", i als propis periodistes que siguin "responsables" i que no en publiquin res fins que els documents no estiguin "completats" i no siguin definitius. El conseller d'Economia també ha avisat que la reobertura de sectors que començaria dilluns que ve s'ha de fer "pas a pas" per evitar que sigui "excessiva i precipitada", i evitar d'aquesta manera un nou tancament a finals de desembre.

"Prendrem les decisions i s'anunciaran quan estiguin acordades i completades. Que ningú faci cas de filtracions. I si hi ha mitjans que les critiquen, que no les publiquin tampoc. També demanem responsabilitat als mitjans". Així de contundent s'ha mostrat Aragonès al final de les preguntes de l'oposició, en referència a les informacions publicades ahir sobre el pla de desescalada del propi executiu en funcions.

Aragonès també ha demanat que el sentit de país s'imposi als interessos individuals o d'un sector econòmic concret: "Si no ens en sortim tots no se'n sortirà ningú", ha reiterat.



Per la seva banda, la líder de CatECP, Jéssica Albiach, ha reclamat "responsabilitat" al Govern: "No pot ser que l'executiu sigui un problema, sinó que ha de solucionar els problemes. I si es pot anticipar, millor", ha asseverat la presidenta del grup dels comuns.



Crítiques d'Aragonès al Govern espanyol

El vicepresident Aragonès, també ha aprofitat la sessió de control del ple del Parlament per carregar contra la falta de "col·laboració" que assegura que practica l'Executiu espanyol alhora d'afrontar les necessitats econòmiques derivades de la crisi de la Covid-19. En aquest mateix sentit, ha demanat més mesures a l'Estat i que facin "autocrítica". Des del seu partit, el president del grup d'ERC, Sergi Sabrià, ha exigit al Govern espanyol un "pla de rescat" econòmic, mentre des del PSC, en canvi, carreguen contra la política de la Generalitat i acusen el Consell Executiu d'estar eludint la seva responsabilitat en les conseqüències de la crisi econòmica.