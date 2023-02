El Consorci de la Zona Franca adjudica els terrenys de Nissan al grup australià Goodman

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha adjudicat els terrenys de Nissan al grup logístic Goodman, en una decisió que permetrà reindustrialitzar la planta barcelonina dos anys després del tancament. El grup australià subarrendarà les instal·lacions al conglomerat de descarbonització D-hub i a Silence, que ja està treballant al recinte contractant personal de l'antiga Nissan, de manera que "es garanteix la continuïtat industrial d'un projecte vinculat a la mobilitat elèctrica".

Així ho han anunciat aquest dimecres el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Indústria Comerç i Turisme, membres de la mesa de reindustrialització, els quals han celebrat el retorn de l'activitat industrial dos anys després del tancament de Nissan. L'arrendament que se signarà arriba després d'un lent procés d'ajudicació, i preveu una durada de 50 anys amb possibilitat per allargar-ho 20 més i que l'adjudicatari, Goodman, inverteixi almenys 100 milions.

A l'espera que es signi la licitació el proper dimarts, tot indica que Goodman actuarà com a soci del conglomerat de descarbonització D-hub, liderat per les companyies QEV i Btech, que s'han proposat impulsar la marca de vehicles industrials elèctrics Zeroid i recuperar la marca Ebro. Per la seva banda, Nissan mantindrà un espai propi dins el recinte, que utilitzarà com a centre tècnic de la marca ocupant 38.438 metres quadrats i donant feina a 287 treballadors.

El projecte del hub ha rebut un total de 62,5 milions del Perte del vehicle elèctric, una quantitat que havia de ser més alta però s'ha frenat perquè el conglomerat no ha pogut presentar tots els avals que reclamava el ministeri.

Contractació del personal de l'antiga Nissan

Aquest projecte tornarà a posar en marxa l'antiga planta de Nissan a la Zona Franca i donarà feina a part del personal de la marca japonesa de vehicles. Els 2.500 treballadors acomiadats just després de la pandèmia han hagut d'esperar dos anys a l'atur per saber qui substituiria a la companyia automobilística, mentre queden per recol·locar unes 1.300 persones.

En aquest sentit, els sindicats i el hub treballen per poder contractar més treballadors dels previstos, amb l'opció de fer contractes de 32 hores. La voluntat és contractar tots els empleats abans del gener del 2024. També s'està plantejant amb la Generalitat fer servir fons europeus per promoure la formació dels treballadors.