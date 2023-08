El Constitucional utilitza la seva majoria conservadora a l'estiu per rebutjar els recursos de Puigdemont i Comín

La Sala de Vacances del Tribunal Constitucional rebutja el recurs d'empara de l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín contra l'ordre de detenció en territori estatal decretada pel Suprem pels delictes de desobediència i malversació agreujada.

La decisió ha tirat endavant amb els vots dels magistrats conservadors Concepción Espejel i César Tolosa. Per la seva banda, la progressista Laura Díez, la tercera i última que compon la sala, hi ha votat en contra i, a més, ha presentat un vot particular discrepant a causa de la "urgència" amb què s'ha rebutjat el recurs.

Espejel i Tolosa sostenen que aquest cas era urgent resoldre'l ja que, expliquen, Puigdemont i Comín havien sol·licitat una mesura cautelar que no admetia esperes. Tot i això, Díez afirma que no era tal la urgència i assegura que la decisió té especial transcendència constitucional, per la qual cosa hauria d'haver estat assumida pel ple.

Així mateix, la magistrada progressista se sorprèn pel fet que s'hagi seguit la línia oposada a altres casos relacionats amb el Procés, en què s'admetien els recursos per resoldre més tard amb una sentència les queixes plantejades pels demandants. Els polítics independentistes havien sol·licitat que el Constitucional suspengués les ordres de detenció en contra mentre avaluava si procedia deixar-les en suspens o, fins i tot, anul·lar-les.

Al mes de juny, el jutge instructor del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va ordenar la detenció de Puigdemont i Comín, així com processar-los pels delictes de desobediència i malversació agreujada en el marc de la revisió que va efectuar després de l'entrada a vigor de la reforma del Codi Penal que va derogar el delicte de sedició.



Més tard, la Sala d'Apel·lació del Suprem va confirmar la decisió de Llarena en desestimar els arguments de les defenses, que demanaven anul·lar el processament, i de l'acusació popular exercida per Vox, que reclamava aplicar el delicte de desordres públics agreujats.

La rèplica de Junts

La reacció de Junts per Catalunya a la decisió del TC no s'ha fet esperar. En un missatge al seu compte de Twitter aquest dimecres al migdia, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha denunciat que "fa molts anys que la feina del TC és decorar una estratègia d'Estat contra l'independentisme" i que "aquesta estratègia no tanca per vacances".