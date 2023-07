Llarena no reactivarà l'euroordre contra Puigdemont a l'espera de la justícia europea 

El magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa del Procés, Pablo Llarena, no reactivarà, de moment, les noves euroordres contra Carles Puigdemont i Toni Comín. Ho farà quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s'hagi pronunciat sobre si manté cautelarment o no la immunitat parlamentària de tots dos.

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) els va aixecar la immunitat el 5 de juliol passat, però els dos eurodiputats tenen fins el 15 de setembre per presentar un recurs i demanar mesures cautelars per mantenir-la. Si la màxima instància judicial europea els manté sense immunitat, aleshores Llarena tornarà a dictar les euroordres.

Llarena ha acordat aquest dijous en una providència tenir per presentades les peticions de la Fiscalia i l'acusació popular de Vox perquè es reactivin les euroordres i ordres internacionals de detenció.

Si el TJUE els manté sense immunitat, aleshores Llarena tornarà a dictar les euroordres

En aquest sentit, l'instructor explica que qualsevol euroordre que s'emeti en l'estat actual del procediment quedaria immediatament paralitzada abans d'assolir el seu objecte si el TJUE admetés l'eventual mesura cautelar que es demani al mateix temps que el recurs contra la decisió del TGUE. Això obligaria a interrompre la tramitació internacional i faria intranscendent l'avançament de l'ordre de detenció.

La batalla judicial dels independentistes encara la recta final a les institucions europees. En un termini de vuit mesos -els dos per presentar el recurs més els sis que tindrà el TJUE per resoldre- hi hauria d'haver una resolució definitiva al cas, després de més de sis anys de pols entre Puigdemont i Llarena.