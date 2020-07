La contaminació de l'aire a Barcelona es va reduir a la meitat durant el confinament

La contaminació de l'aire a la ciutat de Barcelona es va reduir a la meitat durant el confinament total de març i abril declarat per la Covid-19. Així ho ha detectat l'estudi COVID-19 lockdown effects on air quality by NO2 in the cities of Barcelona and Madrid (Spain), elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La investigació ha comprovat que els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) -provocats principalment pel trànsit rodat- es van reduir entre un 75 i un 80%. A Madrid la contaminació va baixar un 62%. Segons el catedràtic de la UPC José María Baldasano el treball destaca la quantitat de contaminació que s’hauria d’eliminar, que en els casos de Madrid i Barcelona representa el 55%.



En concret, l'investigador Baldasano, professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), les conclusions de l'estudi, publicat a la revista científica de referència Science of the Total Environment, permeten veure els límits que es poden assolir implementant zones de baixes emissions (ZBE). Segons l'expert, el confinament ha permès fer l'experiment involuntari més gran de la història pel que fa a contaminació urbana, que ha analitzat els nivells de contaminació atmosfèrica de Madrid i Barcelona.

Les regions amb nivells més elevats de contaminació durant la pandèmia són les que registraven més mortalitat pel coronavirus

A la capital catalana el 48% de la població està exposada de manera habitual a uns valors de gasos contaminants superiors als recomanats i, segons un informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, només el 2018 la contaminació atmosfèrica va provocar 351 morts prematures. S’ha vist que les regions amb nivells més elevats de contaminació durant la pandèmia són les que registraven més mortalitat pel coronavirus.

Segons l'expert, l'estudi permet avaluar els esforços actuals de millora dels ajuntament de Barcelona i Madrid, on el trànsit contribueix amb un 55% a la concentració de NO2, i l’esforç real necessari que el confinament per la Covid-19 ha posat de manifest.

Per al científic, els plans de zones de baixes emissions (ZBE) previstos són molt tímids. En el cas de Barcelona, es preveu que la implementació de la ZBE redueixi la concentració de NO2 en un 11 %, cosa que implica una reducció dels nivells de NO2 d’entre 3,1 i 7,7 µg/m3 (micrograms per m3) en funció de l’àrea de la ciutat. "Però necessitem disminuir 24 µg/m3. Les mesures que s’estan prenent són insuficients si volem tenir aire net", considera Baldasano, per a qui les dades obtingudes durant el confinament "indiquen clarament que s'han de remodelar les ciutats de cara al futur". "Actualment no admetem que l’aigua que bevem estigui contaminada, per què permetem, doncs, que l’aire que respirem no estigui net?", es pregunta.