Controlat l'incendi de Portbou i Colera que ha cremat prop de 600 hectàrees

Els Bombers han donat per controlat l'incendi forestal de Portbou i Colera (Alt Empordà) aquest dilluns al matí de cremar prop de 600 hectàrees, segons ha informat el cos en una piulada. El Servei Català de Trànsit ha afegit que també s'ha reobert l'N-260 al trànsit habitual de vehicles, ja que fins ara es feien controls i només hi podien circular veïns i qui es desplacés per feina.

Durant la nit passada una trentena de dotacions dels Bombers han repassat el perímetre i apagat algunes soques que fumejaven. A primera hora d'aquest dilluns treballaven per garantir que no hi queden fumeroles ni punts calents. Aquest dilluns es preveu una tramuntana sostinguda de 30 km/h amb ràfegues de 60.

El foc es va iniciar divendres a la tarda i es va donar per estabilitzat dissabte a la nit. En concret, ha afectat 573 hectàrees, 387 de les quals a Colera i 185 a Portbou. S'ha convertit en l'incendi més gran d'aquest any a Catalunya, després d'un juliol més tranquil de l'esperat.

L'incendi hauria començat per activitat humana, descartant així les causes naturals, segons els Agents Rurals. Concretament, el foc va originar-se a la zona del pantà, on hi ha algunes edificacions.