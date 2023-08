Veïns de Colera: "No podíem sortir al carrer. En qüestió d'una hora teníem la muntanya plena de foc"

Els veïns de Colera van recuperant la normalitat, després de passar 24 hores pendents de l'incendi que afecta aquesta zona de l'Alt Empordà, amb origen a Portbou. La tramuntana segueix bufant i, de fet, aquest ha estat el principal punt de preocupació dels Bombers i també dels veïns. La passada nit el vent ha bufat molt fort amb ratxes de més de 100 km/h.

El foc va obligar a confinar els veïns de la localitat. La Laura Torrente és una veïna que té la casa a Colera. Explica que en poca estona l'incendi es va propagar ràpidament. "En una hora teníem la muntanya plena de foc", assenyala. A més, la llum va marxar i, malgrat que els Bombers els van oferir anar al pavelló municipal, va preferir quedar-se a casa amb la resta de la seva família.

El cas de l'Anna Catalán i en Manel Montero és similar. Són un matrimoni gran que viu a la localitat alt-empordanesa. L'Anna reconeix que es va espantar i que va intentar sortir al carrer per veure la situació però era impossible. "No podies ni fer una foto del vent que feia", explica. I és que la tramuntana ha estat el gran enemic dels Bombers i dels veïns. El fort vent que bufava feia que les guspires dels arbres cremats arribessin a la població.

Tot plegat, mentre els Bombers lluitaven durant la nit per intentar mantenir el foc a ratlla. En Manuel explica que han passat una nit "amb molta angoixa". Diu que els Bombers els van dir que no havien de patir perquè el foc no arribaria a la seva casa. "El problema és que veus tot allò cremant davant teu i tens la impotència de no poder fer res", lamenta.

La realitat era, però, molt diferent aquest dissabte a l'hora de dinar. Malgrat que el foc encara no està estabilitzat, no es veu ni flama i a dins el poble la sensació és de normalitat. A tall d'exemple en Josep Maria Pinet ha atès l'ACN mentre dinava en un restaurant de Colera, on ja havia tornat la llum.

Explica que van anar a dormir pels volts de les dues de la matinada i, com molts veïns, ha passat poques hores despert. I és que bona part dels habitants de Colera han fet torns per estar pendents per si havien de sortir a córrer cuita de casa. En Josep Maria ha explicat que quan s'han despertat s'han trobat sense llum i han estat unes quatre hores sense servei. Finalment ha tornat, tot i que han tingut talls intermitents durant tot el matí. "Ara sembla que pinta bé i que ja està enllestit", remarca.