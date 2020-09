Contundent resposta dels presos polítics i exiliats al fiscal Zaragoza: menteix i no manté la imparcialitat política

Els presos polítics i exiliats arran de la causa oberta contra el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 han carregat contra el fiscal del Tribunal Suprem Javier Zaragoza per la seva "retorçada interpretació" del dret. L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont; l'exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull; l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; la secretària general d'ERC, Marta Rovira; el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez, publiquen aquest dimarts un article a 'La Vanguardia' que amb el títol d''El despropòsit de Javier Zaragoza' acusa el fiscal de "mentir" i exigint-li "neutralitat política".

Zaragoza va escriure una peça en el mateix diari en què descrivia com a "arbitrària i infundada" la denegació de l'extradició de Lluís Puig per part de la justícia de Bèlgica i criticava la decisió del jutge belga de basar la seva sentència en les conclusions del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU, que per Zaragoza és una "simple opinió d'un grup d'experts contractats ad hoc per les defenses". Els presos i exiliats arran de l'1-O –a excepció de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel– li recorden que "són experts independents" designats des de l'ONU i que l'Estat espanyol es va defensar davant d'aquest procediment, "la qual cosa significa un reconeixement inequívoc de la competència del Grup de Treball".

Sobre la no-extradició de Puig, sostenen que la justícia belga "simplement s'ha limitat a complir les normes" i a seguir la interpretació del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) "que tan malament ha caigut a aquells qui vénen donant l'autèntic cop d'estat". "Qui s'equivoca, i molt, són els qui vénen arrossegant l'Estat espanyol, i al seu sistema judicial, cap a un desprestigi incompatible amb la presumpció democràtica en què tracten d'emparar-se", avisen.

Així mateix, deploren que Zaragoza comparés "de forma intencionada" el moviment independentista català amb la banda terrorista ETA per "despersonalitzar l'enemic". Es tracta d'una de "les fal·làcies argumentals habituals entre part de la Fiscalia i la judicatura espanyola", avisen, i subratllen que ha estat precisament "la defensa de la llibertat i la democràcia" el que els ha dut "paradoxalment a la presó i a l'exili".