Ja fa alguns dies que va aturar-se la davallada de casos de coronavirus a Catalunya, si bé l'increment ha estat fins ara molt lleuger i els contagis es mantenen per sota dels 2.000 contagis setmanals. El risc de rebrot segueix a un nivell moderat, mentre que la velocitat de propagació o taxa Rt està lleugerament per sobre de l'1 (a 1,12). On fa dies que no hi ha canvis significatius és als hospitals, on la pressió tant a planta com a l'UCI està estancada des de fa unes dues setmanes. Des d'aleshores només hi ha hagut petites oscil·lacions a la baixa o a l'alça, però el volum de pacients ingressats amb la Covid-19 es pot dir que no ha variat.



En concret, ara mateix hi ha als hospitals catalans un total de 337 persones ingressades amb la malaltia, 91 de les quals estan a l'UCI. A nivell global, el darrer dia amb una variació significativa va ser el 8 d'octubre, quan la xifra d'ingressats va baixar dels 405 als 355. Des d'aleshores, els canvis han estat mínims i per la banda alta la dada s'ha mogut en els 354 pacients (10 i 24 d'octubre) i els 353 (12 d'octubre), mentre que per la baixa el terra són els 328 del dia 20 i s'hi apropen els 330 del dia 15 i els 334 que van registrar-se el 19 i el 22.



Pel que fa a l'UCI, el passat dia 11 es va baixar del centenar d'ingressats, un fet que no succeïa des de l'1 d'agost de l'any passat. Des d'aleshores no ha tornat a superar aquest llindar i s'ha mogut d'un mínim de 87 ingressats -dies 21 i 23- a un màxim de 99 -dia 13-. Precisament aquest dilluns, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va assegurar que el Departament de Salut estudia reclamar el passaport Covid en més sectors més enllà de l'oci nocturn si els pacients a la unitat de crítics torna a superar el centenar.

El que no arrenca és la vacunació, que ja acumula setmanes a nivells molt baixos i ara està per sota de les 40.000 dosis setmanals. Ara mateix, el 74,1% de la població catalana ha completat la pauta de vacunació, un volum que s'eleva al 83,1% entre els majors de 12 anys, al cap i a la fi el sector diana, ja que és a partir d'aquesta edat que es vacuna la ciutadania.