La Covid-19 es converteix en el negoci ideal de la sanitat privada

La pugna entre la Universitat d'Oxford, que compta amb la col·laboració de la farmacèutica britànica AstraZeneca, i la biotecnològica nord-americana Moderna, per ser les primeres a presentar una vacuna per combatre el coronavirus, eclipsa una realitat més propera i quotidiana que es viu a Catalunya i a l'Estat espanyol: aprofitar la pandèmia de la Covid-19 per aixecar un model de negoci basat en la realització de proves diagnòstiques a preus desorbitats o inflar el valor dels materials de protecció, com màscares, guants o el gel hidroalcohòlic. Paral·lelament a la cursa de velocitat que es disputa per la patent de la vacuna, amb més de 155 projectes en marxa, una sèrie de clíniques privades i laboratoris gestionen el mentrestant amb proves diagnòstiques de PCR a 150 euros o empreses que multipliquen per 300 la producció de desinfectant.



En el moment en que estigui a punt la vacuna, la seva capacitat de distribució és limitada. El membre de l'Aliança Global per la Vacuna (GAV) Rafael Vilasanjuán explica que "tot i que calguessin 7.500 milions, les possibilitats de fabricació són de 1.500, tot i que s'està treballant per duplicar aquesta xifra". Aquest període de transició està generant un nou negoci per al sector privat, en el qual un test ràpid (que detecta si es té la covid en aquest instant) costa 35 euros i una PCR, que detecta el mateix però amb un major grau de precisió, val 150.

El fenomen ha derivat en que algunes empreses utilitzen aquests serveis dels laboratoris per realitzar tests als seus empleats. L'ordre de l'Ministeri de Sanitat, publicada a l'abril, prohibia aquestes pràctiques, i les limitava als casos que existissin prescripció mèdica. Però la realitat, segons es pot comprovar amb una simple trucada a centres mèdics privats, com laboratoris que realitzen analítiques i fins i tot clíniques de cirurgia estètica de la ciutat de Barcelona, és que és possible "fer-se la prova amb una autorització sobre la marxa, ja que les empreses requereixen aquestes proves per garantir la reincorporació dels seus empleats al lloc de treball".

Un servei empresarial en expansió

A Health Diagnostics, el laboratori clínic de la Clínica Teknon, propietat de el grup QuironSalud, el preu de la PCR varia entre els 60 i els 150 euros en funció de si es disposa o no de l'autorització facultativa. De manera similar, el laboratori Synlab admet que "les proves de detecció de la Covid-19 són un servei en expansió que demanden les empreses". En el cas d'aquest laboratori, no ha volgut detallar en quina franja de preus es mou la realització de les proves.

El laboratori Synlab admet que "les proves de detecció de la Covid-19 són un servei en expansió que demanden les empreses"

Fonts sindicals de sector sanitari indiquen que hi ha clíniques, fins ara especialitzades en tractaments estètics o de fertilitat, que han reorientat la seva activitat cap a la realització de proves de detecció del coronavirus. De fet, alguns clients de centre de cirurgia estètica Clínica Planas de Barcelona han rebut publicitat en la qual s'anunciava un test immunològic per 150 euros. Els centres admeten que la demanda d'aquests serveis es manté constant. De fet, diàriament reben una mitjana de 30 persones que es fan el test d'immunitat i una quinzena que opten per la prova PCR.

El mannà del gel desinfectant

El negoci del coronavirus també s'ha estès als elements de protecció, com les bombolles especulatives amb el preu de les màscares i els guants, i el del gel desinfectant. "Hi ha empreses del Vallès Occidental que han multiplicat per 300 la producció de gel hidroalcohòlic". Així explica el boom d'aquest producte el coordinador del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Joan Brugueras. En aquest cas, detalla exemples de companyies que han passat de vendre 60 litres de gel en dos mesos a 20.000 en només tres setmanes.



El col·lapse de les comandes, que ha implicat fins i tot llistes d'espera per als distribuïdors, també ha provocat que el preu de la matèria primera del gel desinfectant, l'isopropanol, passi dels 4,5 als 7 euros per litre. El mateix Col·legi de Farmacèutics admet que hi ha firmes amb dificultats per aconseguir envasos i dosificadors per guardar el gel i recorda que en dos mesos, les 3.227 farmàcies catalanes han dispensat 9,2 milions de màscares de teixit de tres capes en el marc de la campanya impulsada amb la Conselleria de Salut.



Un escenari similar pateixen les empreses distribuïdores de màscares, que reben entre 20 i 30 comandes diàries, quan abans de la pandèmia eren només un parell al dia. Altres han esgotat l'estoc i són incapaces d'atendre la demanda que reben. Aquesta situació s'ha normalitzat en les últimes setmanes gràcies a l'autorització sanitària perquè els fabricants puguin usar el bioetanol com a producte per elaborar els gels.

Farmacèutiques catalanes, a la vacuna

Pressionada pels governs, la indústria farmacèutica s'ha compromès a què el preu de la vacuna sigui accessible per a tots els ciutadans, de manera que aquesta presentarà diferents preus segons el país o la zona geogràfica. La previsió és que cada dosi costi una mitjana de tres euros. De moment, s'ha confirmat que els antitètics que es distribueixin a Europa de la vacuna de Moderna s'han d'envasar i segellaran a les instal·lacions de dues farmacèutiques catalanes: Reig Jofre, amb seu a Sant Joan Despí, i la barcelonina Normon. La primera preveu inaugurar a principis de 2021 una fàbrica d'antibiòtics i injectables. Reig Jofre ha facturat 115 milions d'euros durant el primer semestre de l'any gràcies a la fabricació i venda de medicaments essencials com sedants, analgèsics i relaxants musculars. El mercat estatal representa el 47% de la seva quota de negoci, i aquest any ha obtingut un benefici de 13 milions d'euros durant el primer semestre.



Darrere de l'actual crisi i pandèmia sanitària, s'ha generat una batalla per la recerca de la vacuna o pel control dels elements de protecció en una estratègia econòmica i fins i tot geoestratègica, en què l'optimització i la rendibilitat del negoci, agafant com a base la inquietud i preocupació per la salut, continuen estant a la cúspide de la piràmide.