La crisi en la distribució de llibres: un cas als tribunals que encara arrossega 300.000 exemplars bloquejats

El sector editorial es va endinsar el setembre del 2022 en un sotrac sense precedents. La distribució de llibres va patir retards i falta d'estoc durant mesos, una situació que un any i mig després encara no està del tot resolta. L'origen del caos rau en la fusió de dos dels referents de la distribució, les Punxes i Àgora, que van passar a operar conjuntament sota el paraigües d'Entredos Logistics.

El cas està pendent de la demanda que una vintena d'editorials han interposat contra la distribuïdora, a qui reclamen 2,8 milions. L'ombra de la crisi encara és allargada, amb 300.000 exemplars bloquejats al magatzem d'Entredos –que l'empresa rebaixa a 200.000- pendents de retornar a les editorials, que han hagut de reimprimir desenes de títols.

La situació es va allargar durant mesos fins que algunes de les editorials afectades van optar per contractar els serveis d'un altre operador logístic. La crisi va afectar principalment els llibres en català, però també els de castellà, una circumstància que va generar pèrdues de facturació a algunes editorials superiors al 70%, segons va poder saber l'ACN.

Per això, un total de 23 de les editorials perjudicades per l'operació empresarial -que van afectar més de 200 segells i centenars de llibreries de tot el país- van decidir agrupar-se sota la comercialitzadora Xarxa de Llibres per interposar al novembre d'aquell mateix any una demanda judicial contra Àgora, propietat del Grup Enciclopèdia Catalana, un procés que la justícia ha admès a tràmit. Entre els signants hi figuren noms com Cossetània Edicions, Sidillà, Eumo, Bindi Books, Edicions Poncianes, l'Abadia de Montserrat, Barcino, Bromera, Angle, Animallibres, o 9 Grup Editorial, entre d'altres.

Àgora, pendent de vendre la divisió logística a les Punxes

Els efectes de l'onada expansiva van impactar contra les finances d'Enciclopèdia Catalana, que arrossegava des de feia temps problemes financers i buscava revertir els entrebancs econòmics amb la posada en marxa del centre logístic. La històrica editorial va presentar un ERO i està pendent de tancar un acord amb Abacus i el productor Jaume Roures per vendre'ls els segells.

En declaracions a l'ACN, Joan Abellà, director general del grup Enciclopèdia Catalana, ha explicat que l'empresa sortirà del negoci logístic i preveu tancar la venda de les seves accions a Entredos al seu altre soci, les Punxes. "Estem a la fase final, polint els detalls per tancar-ho el més aviat possible", avança Abellà. Amb tot, Enciclopèdia -a través d'Àgora-, mantindria els serveis de distribució administrativa i comercial del segells venuts, conservant "la marca Àgora dins del mercat".

La Cambra del Llibre demana cobrar els endarreriments

La Cambra del Llibre es mostra preocupada per una situació que encara està lluny de resoldre's. "No hem cobrat totes les vendes d'un quadrimestre, el que correspon a finals del 2022 i que inclou la campanya de Nadal. Això ens ha creat problemes financers a les editorials afectades", adverteix en declaracions a l'ACN Jordi Ferré, membre de l'agrupació i director d'una de les empreses afectades, el 9 Grup Editorial, a qui encara li manquen 130.000 llibres.

Malgrat que reconeix que l'afectació és menor i té menys impacte en el "dia a dia", ja que els llibres arriben a les botigues amb normalitat, es manté l'efecte que té per a les empreses, que encara no han recuperat tots els llibres. Segons càlculs de la Cambra, les editorials afectades per la crisi de la distribució han recuperat aproximadament un 80% del fons que tenien i no hi ha diàleg amb Àgora per assolir el retorn total d'exemplars.

Les queixes arriben de tot el sector. La directora de publicacions d'Abadia de Montserrat, Núria Mañé, tot i que reconeix que ja tenen els llibres que necessiten, l'afectació continua ben present. "El que no aconseguim és que per part d'Àgora algú es reuneixi amb nosaltres per parlar d'aquesta demanda i començar a negociar què es pot fer per arreglar la situació, perquè hi ha molts llibres no s'han tornat, i això ha ocasionat molts perjudicis", assenyala a l'Agència.