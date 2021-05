La plantilla del BBVA a Catalunya ha tancat al voltant del 90% d'oficines al país, segons dades facilitades a l'ACN pels sindicats, contra l'ERO que afecta vora 3.800 empleats al conjunt de l'Estat, dels quals 467 són recol·locacions i la resta acomiadaments. Davant d'això, s'ha convocat una protesta aquest dimarts –convocada pel SEC, CGT, UGT i SCAT- que està previst que s'allargui tot el dia. En paral·lel, desenes de treballadors s'han concentrat a la plaça Antoni Maura de Barcelona, en el que ha estat una prèvia de cara a la pròxima concentració. Aquest dimecres, està previst que la capital catalana sigui l'epicentre d'una manifestació que reuneixi a tota la plantilla del banc a Catalunya.

Segons el Sindicat d'Estalvi de Catalunya (SEC), la vaga d'aquest dimarts ha tingut un ampli seguiment en bona part del territori. Les primeres dades facilitades per l'organització apunten que almenys una quinzena de grans ciutats han tancat totes les seves oficines. A la llista apareixen localitats com Sabadell, Badalona, Granollers o Mataró, entre d'altres. En total, el BBVA compta amb 656 oficines a Catalunya.

Per altra banda, desenes de treballadors s'han concentrat a la plaça Antoni Maura de Barcelona, davant l'antiga seu de Caixa Catalunya i punt de trobada habitual de la plantilla, per tornar a reclamar una millora en les condicions de sortida i una reducció del nombre de persones afectades per l'ERO. La manifestació ha començat a les 11.00 h i s'ha allargat fins a les 13.00 h, en el que serà una prèvia de la concentració de demà.

De cara a aquest dimecres, els sindicats han convocat un acte de protesta al mateix punt que es preveu "multitudinari". Hi està convocada tota la plantilla del banc a Catalunya, i des dels sindicats asseguren que ja hi ha diversos autobusos reservats des de diferents punts del país per fer arribar bona part de la plantilla a la capital catalana.