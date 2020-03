Cuixart: "als únics a qui devem obediència aquests dies són als i les professionals sanitàries"

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat des de la presó de Lledoners, on resta totalment tancat després que s'hagin eliminats les sortides corresponents al 100.2, que es confini tota la població per evitar la propagació del coronavirus. En una carta adreçada als socis de l'entitat, Cuixart és explícit: "els únics a qui devem obediència aquests dies són als professionals sanitaris i dels serveis que s'hi deixen la pell en condicions extremes" i carrega contra l'enfocament de la gestió de l'emergència sanitària pel Covid-19 que ha fet el Govern espanyol: "el patriotisme d'estat ha de deixar pas al coratge polític", tot afegint que "més hores de discurs no evitaran contagis". Cuixart rebla la dura crítica a l'Executiu estatal afirmant que "la sagrada unitat d'Espanya no s'imposa només a les llibertats col·lectives, sinó també a l'exigència mèdica".

Carta des del doble confinament de la presó:

Ni militars ni la unitat d'Espanya, salvar vides. Aquesta ha de ser l'única prioritat. Posem @omnium al servei de la lluita contra el #COVID19https://t.co/fKyxd319eM — Jordi Cuixart (@jcuixart) March 25, 2020

El president d'Òmnium té clar que "el confinament serà llarg" i fa una similitud "amb el captiveri que estem vivint els presos polítics" per laqual cosa adreça als socis i per derivació al conjunt de la ciutadania un missatge de "solidaritat i empatia" tot recomanant que malgrat la duresa de la situació "no renunciem a viure cada moment present com un moment complaent perquè rere cada contratemps hi ha un aprenentatge i una oportunitat de millora". "Aquest és un dels millors antídots contra la frustració: no renunciar a sentir-nos vius", afegeix a la seva carta.

"Ara toca salvar les persones. La recuperació només serà reeixida si també ho és per al conjunt de les famílies"

Cuixart defensa el paper d'Òmnium Cultural que "ha tingut sempre una clara voluntat d’incidir i ser útil al conjunt de la societat". El president d'Òmnium recalca que des del primer dia de la crisi "estem posant tota l’estructura de l’organització al servei de la ciutadania i les institucions sanitàries. Per contribuir a sortir d’aquesta crisi fent xarxa i per seguir donant el millor de nosaltres mateixos, com fem en la lluita per la cohesió, pel dret a l’autodeterminació i perquè la cultura ho inundi tot".

Com a destacat militant del pacifisme, Cuixart fa una altra crítica a l'Estat espanyol per la falta de recursos per afrontar l'emergència sanitària i considera "miserable i immoral" el pressupost militar de 8.000 milions d'euros anuals. I com a empresari també envia un missatge de compromís social: "ara toca salvar les persones i sabem que a tots plegats ens tocarà remuntar una crisi econòmica que s’acarnissarà amb les Pimes, les cooperatives, els autònoms i, com sempre, amb els sectors més desafavorits de la societat. Però la recuperació només serà reeixida si també ho és per al conjunt de les famílies".

La carta acaba posant l'accent en el paper d'Òmnium com la principal entitat de defensa de la cultura catalana i s'adreça a la gent del món de les lletres i les arts. "Compteu amb nosaltres en aquesta lluita compartida, perquè la cultura és la quotidianitat dels valors amb els quals ens movem per la vida, i això és part de la construcció d’una societat millor i més lliure", manifesta Cuixart.