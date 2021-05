El Port de Barcelona ha aprovat aquest dimecres la concessió perquè l'Hermitage es pugui instal·lar a la nova bocana, però aquest atorgament està condicionat a l'aval de l'Ajuntament, que hi ha votat en contra. El consistori, de fet, havia demanat retirar el punt de l'ordre del dia per estudiar més a fons la proposta que involucra també ara el Liceu, però el Port ha decidit mantenir la votació. L'Ajuntament de Barcelona i el del Prat de Llobregat hi han votat en contra, així com l'Advocacia de l'Estat, segons ha explicat la tinent d'alcaldia Janet Sanz, que ha criticat que el port hagi "tirat pel dret". També ha anunciat que estudiaran ara quines opcions jurídiques tenen, perquè el consistori, ha dit, no ha de tenir cap relació amb un privat.

Sanz ha subratllat que els serveis jurídics de l'Ajuntament ja van apuntar que perquè aquesta concessió es pogués aprovar calia un conveni amb el consistori per determinar l'ús cultural d'aquesta parcel·la.



La tinent d'alcaldia ha criticat que s'hagi donat llum verda a la concessió sense aquest conveni previ, i ha indicat que ara estudiaran jurídicament quin és el següent pas a seguir per "protegir els interessos municipals". "Ells no poden tirar pel dret, hi ha un pla especial urbanístic que deriva en un conveni. El que no tenia sentit és que el port tirés milles i fes una concessió administrativa i ara un atorgament condicionat", ha insistit Sanz.

Segons ella, l'Hermitage no ha de demanar res ara a l'Ajuntament, perquè no és l'autoritat patrimonial en aquesta matèria. "Respecte a aquest projecte nosaltres no farem un conveni amb el port, si hi hagués un projecte diferent podríem parlar, que és el que volíem fer, però han tirat pel dret", s'ha queixat.



El govern municipal va comparèixer dimarts a la tarda per demanar al Port de Barcelona que es retirés el punt de l'ordre del dia a l'espera de conèixer més detalls de l'aliança entre el Liceu i l'Hermitage per crear un hub cultural al front marítim. Sanz va comparèixer amb els tinents Jordi Martí i Laia Bonet. Segons ells, el punt que s'ha votat i aprovat finalment té un redactat que representa un "escenari antic", d'una "proposta que ja no està sobre la taula".