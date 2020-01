L'Ajuntament de Barcelona tanca la porta a què l'Hermitage es faci a la Barceloneta, però ofereix ubicacions alternatives

L'Ajuntament de Barcelona es mostra cada cop més escèptic amb acceptar la construccio del Museu Hermitage a la Nova Bocana del Port de Barcelona. Aquest dilluns al matí, el tinent d'alcaldia de Cultura, Joan Subirats, i la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, han anunciat que els informes municipals desaconsellen ubicar-hi el museu per dificultats relacionades amb la mobilitat, diversos dubtes sobre la sostenibilitat econòmica del projecte i el fet que sigui una "franquícia".

En una roda de premsa, Sanz ha alertat que l'entorn on s'hauria d'ubicar el projecte, la Nova Bocana, es troba en un extrem sense sortida, a més que es tracta d'una zona potencialment inundable per la seva exposició als temporals. Pel que fa a l'accessibilitat, Sanz ha destacat que només hi arriba el bus: "L'estació del Metro més propera, la Barceloneta, està a quasi dos quilòmetres".

Tot i això, l'Ajuntament de Barcelona no tanca les portes del tot a l'Hermitage. "Si es reformula el projecte cultural, es presenta un projecte econòmic més realista i es planteja una altra ubicació que plantegi una nova ubicació en xarxa amb altres espais culturals de la ciutat, es podria considerar adequat", ha dit Sanz. A més, ha recordat que el Port de Barcelona necessita l'aprovació de l'Ajuntament per a qualsevol projecte que s'hi instal·li.

Les crítiques de Sanz van en la línia dels dubtes que ja havia expressat el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, quan la setmana passada ja va avançar que l'Hermitage presentava "moltes dificultats, sobretot en mobilitat", En una entrevista a Betevé, Collboni ja va deixar intuir la intenció del consistori de proposar una nova ubicació per al museu: "Crec que si finalment es decideix que aquest no pot ser l'emplaçament, nosaltres hem de donar alternatives o proposar alternatives a aquest operador perquè sigui possible".

La Xarxa Ciutat Vella insisteix en el seu 'no' a l'Hermitage

Per altra banda, la Xarxa Ciutat Vella, una entitat dins l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), consideren que les conclusions de l'informe els donen la raó per aturar l'impuls del museu. Critiquen que el Consistori, en comptes de tancar les portes al projecte, plantegi una nova ubicació per a l'Hermitage: "Veiem sense sorpresa que ens donen la raó i treuen els colors a un projecte que formalment i en molts aspectes és una utèntic nyap", afirmen.

"La insistència en aquest solar [Nova Bocana] evidencia el caràcter turistitzador del projecte, precisament en un barri assetjat per la saturació turística, amb greus impactes en termes de manca d'habitatge i expulsió de veïnes, desaparició del comerç de proximitat, sobreocupació de carrers i places, contaminació i acumulació de residus", denuncien. A més, la Xarxa Ciutat Vella assenyala que la major part de la inversió econòmica prové d'un fons immobiliari "establert a Luxemburg, amb 800 habitatges a l'Àrea de barcelona i 150 a la Costa Brava".