Vet aquí que el sector de l'agricultura i el sector de llibre tenen més coses en comú de les que aparentaven. La pluja, les ventades i les pedregades d'aquest passat dissabte van mossegar la celebració de Sant Jordi. Després de dos anys de pandèmia, la celebració de la Diada havia de ser de rècord, però l'èpica del dia a estones es va tenyir de tragèdia per algunes de les parts implicades degut a la climatologia.

La Cambra del Llibre proporcionarà les dades de l'afectació real a tot Catalunya

Els estralls no han afectat a totes les llibreries i editorials de la mateixa manera. Per avaluar-ne l'abast i trobar solucions, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, s'ha reunit aquest migdia amb els representants de la Cambra del Llibre de Catalunya, el Gremi de Llibreters, el Gremi d'Editors, de distribuïdors i el director de l'Institut Català d'Empreses Culturals, Miquel Curanta, entre d'altres.



Després de la reunió, la consellera ha anunciat que el Departament de Cultura obrirà una línia d'ajut extraordinària per compensar els danys i les pèrdues ocasionades per la calamarsa i la pluja a editorials i llibreries durant la Diada de Sant Jordi. La intenció és bona i ara el que cal és articular-la i anar descobrint respostes a molts interrogants. Per començar, la Cambra del Llibre és qui proporcionarà les dades de l'afectació real a tot Catalunya, i amb aquestes dades i les informacions que facilitin els ajuntaments afectats es faran efectives les ajudes.

A Barcelona hi va haver una desena de parades molt perjudicades, una a Sabadell i una altra a Badalona. Entre les editorials més afectades es troben Símbol, Voliana, Raig Verd i Adesiara, i pel que fa a les llibreries hi ha Obaga, La Carbonera i Sendak. S'ha evidenciat que els segells i establiments més petits tenen menys recursos i menys marges de maniobra que els més grans.

Símbol, Voliana, Raig Verd i Adesiara, entre les editorials més afectades

Per això la primera línia de treball per al gremi i la Conselleria serà buscar solucions a les parades que "no van poder continuar treballant" i que tenen llibres "destruïts" i mirar si alguns poden tenir un "segon ús", segons ha explicat Patrici Tixis, president de la Cambra del Llibre. Els llibres malmesos no es poden vendre a preu especial per llei. Les biblioteques poden ser una opció; ningú vol llençar llibres, però de moment no hi ha res decidit.

Els gremis implicats esperen obtenir una estimació clara dels danys, això no obstant, el president de la Cambra no ha detallat com seran aquestes ajudes, si directament seran econòmiques o d'una altra manera. A banda de la intervenció que puguin fer les administracions, Tixis ha comentat que també cal veure el paper que jugaran les companyies d'assegurances, si poden cobrir els danys a les parades i en quin grau.



Per compensar les pèrdues, també s'ha confirmat la celebració de la festa literària Llibrestiu, proposta que també comparteix l'Ajuntament de Barcelona. El Llibrestiu es va començar a celebrar el juliol del 2020, i la iniciativa sembla que ha quallat entre el sector.

Debat sobre el model del sector del llibre

Però tot plegat ha obert un debat sobre el model del Sant Jordi i del negoci del sector del llibre, un sector molt estacionalitzat i que per Sant Jordi s'hi juga molt (en molts casos, un terç de la facturació anual). És per això que des de la Generalitat s'està treballant en un Pla de Foment per la lectura per intentar pujar els índexs de lectura i fomentar la compra de llibres tot l'any.



Respecte si es va ser poc previsor o si calia haver tingut un pla B, hi ha tantes opinions com novetats es publiquen per Sant Jordi. A ciutats com Girona sí que va ser fàcil muntar les parades al Palau Firal, però Sant Jordi és una festa que se celebra al carrer, que és una suma d'esforços i d'il·lusions, i que per acabar-ho d'adobar ha de patir els imponderables climatològics.