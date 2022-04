Empar Moliner i Toni Cruanyes en català i Santiago Posteguillo i Ángel Martín en castellà, autors més venuts de Sant Jordi

Benvolguda (Columna), d'Empar Moliner, en català, i Roma soy yo (Ediciones B), de Santiago Posteguillo, en castellà, han estat les novel·les més venudes per Sant Jordi. L'autor valencià comparteix la primera posició amb Eva García Saenz d’Urturi per El Libro Negro de las Horas (Planeta), ja que el Gremi de Llibreters no ha pogut fer una estimació exacta en la categoria per la meteorologia. Quant a la no-ficció, lideren el tradicional rànquing de la diada La vall de la llum (Destino), de Toni Cruanyes i Por si las voces vuelven (Planeta), d'Ángel Martín. La pluja, el vent i la calamarsada impediran, segons el gremi, superar el balanç rècord de l'any 2019 i les primeres xifres indiquen que seran similars a les d'abans pandèmia. El balanç del sector és positiu però la pluja, el vent i la calamarsada impediran superar el balanç rècord de l'any 2019.

El periodista Toni Cruanyes signa un llibre mentre conversa amb una lectora. — Guillem Roset / ACN

En la categoria de ficció en català, hi apareixen altres noms que, els darrers dies, ja lideraven les vendes. Es tracta de l'última novel·la d'Albert Sánchez Piñol, 'El monstre de Santa Helena' (La Campana), el tercer volum de la trilogia d'Eva Baltasar, 'Mamut' (Club Editor) i 'Quan s’esborren les paraules' (Columna), de Rafel Nadal.



Quant la no-ficció, a més de Cruanyes, figuren entre els més venuts 'L'alegria de viure' (Univers), de Sílvia Soler i el nou volum de Carles Porta 'Crims: Llum a la foscor' (La Campana).



En la ficció en castellà, completen les primeres posicions de la llista 'El mapa de los anhelos' (Planeta), d'Alice Kellen, i l'última novel·la d'Isabel Allende, 'Violeta' (Plaza & Janés), mentre que en no-ficció en la mateix a llengua també hi ha noms com Marian Rojas Estapé per 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas' (Espasa) i 'La muerte contada por un sapiens a un neandertal' (Alfaguara), de Juan José Millás i Joan Luis Arsuaga.



'Catalanament' (Montena), del col·lectiu La incorrecta; 'La princesa, el drac i el cavaller desarmat' (El Cep i la Nansa), de Joan Turu; i 'La meravellosa i horripilant casa de la iaia' (Combel), de Meritxell Martí Orriols, són els més venuts a la categoria d'infantil i juvenil en català. En castellà, hi ha els volums 'Las Perrerías de Mike 1. Mikecrack y la Estrella Maldita' (MR Ediciones), de Mikecrack; 'Antes de diciembre' (Montena), de Joana Marcús; i 'El semen mola (pero necesitas saber cómo funciona)' (Montena), d'Anna Salvia i Cristina Torrón Menstruita.



Danys a parades per la pluja i el vent



La Cambra del Llibre i el Gremi i de Llibreters de Catalunya lamenten les incidències i els perjudicis que han ocasionat, especialment a Barcelona, les inclemències meteorològiques, que han obligat a tancar abans d'hora algunes parades de la Superilla literària.



Com ja ha passat en les últimes edicions, els llibreters destaquen el bon ritme de vendes no només per la diada sinó la setmana prèvia, especialment el divendres, en què a Barcelona i altres municipis s’han pogut instal·lar parades de venda de llibres a davant dels establiments.



La Cambra del Llibre ha valorat positivament la implementació del nou model organitzatiu a la Barcelona, que ha aglutinat les parades de llibres i roses en dotze espais professionals repartits en set districtes: Eixample, Ciutat Vella, Gràcia, Les Corts, Poble Nou, Sant Andreu i Sarrià.