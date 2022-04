Després de dos anys marcats per la pandèmia -l'edició del 2020 es va suspendre i la del 2021 encara no va poder recuperar del tot la normalitat-, el sector del llibre es conjura perquè el Sant Jordi d'enguany sigui "històric". I per aconseguir-ho ha decidit posar tota la carn a la graella a Barcelona, que viurà un rècord de 300 parades de professionals del llibre -60 més que el 2019-. En la presentació de la jornada del proper 23 d'abril, el president de la Cambra del Llibre i del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, ha augurat que serà "un dels Sant Jordi més rellevants de la història".



En un acte celebrat a l'Ateneu Barcelonès, el sector ha destacat que serà el primer Dia del Llibre i de la Rosa des de l'esclat de la pandèmia sense restriccions d’aforament i sense obligatorietat de mascaretes a l’aire lliure. Per aquest motiu, Tixis s’ha mostrat molt optimista en una diada que busca igualar les dades de 2019: 1,6 milions de llibres venuts i una facturació d'uns 22 milions d’euros.

La gran novetat d’aquesta edició serà la superïlla literària, un espai delimitat on els cotxes cediran els carrers als vianants. Estarà situada a l'Eixample, entre l’avinguda Diagonal i la Gran Via, i els carrers de Pau Claris i Balmes, de manera que inclourà la Rambla de Catalunya i el Passeig de Gràcia. Tanmateix, els carrers de Diagonal, Gran Via, Aragó i València es mantindran oberts al trànsit, alhora que acolliran algunes parades de llibres i flors.



Jordi Martí, tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona, ha volgut destacar el compromís del consistori en l’aposta per les superilles: "Benvingut sigui tot el que impliqui treure cotxes per posar-hi llibres".

Per aconseguir descongestionar la Rambla de Catalunya, aquest 23 d’abril només s’hi podran trobar parades d’entitats i associacions del mateix districte. Així doncs, la resta de carrers seran els encarregats de rebre els llibreters i els floristes professionals. En aquesta línia, la Cambra del Llibre ha explicat que l’altra gran novetat d’enguany serà que el Passeig de Gràcia s’ocuparà "de dalt a baix" per primera vegada, sense incloure-hi Plaça Catalunya. D’altra banda, i seguint la tradició encetada l’any passat, s’obrirà la Plaça Universitat als llibreters i floristes de la ciutat.



El públic podrà gaudir de 9 del mati a 9 del vespre de les 300 parades que hi haurà repartides per tot Barcelona, de les quals unes 200 es concentraran a l'esmentada superilla literària. En total n'hi haurà 46 dedicades la venta exclusiva de roses i 170 on hi signaran els autors. Les parades estaran distribuïdes al llarg de set districtes de la ciutat -l’Eixample, Ciutat Vella, Gràcia, Les Corts, Poblenou, Sant Andreu i Sarrià-, per tal de fer-ho "el més esponjós possible", ha destacat Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya.

Recuperar la il·lusió

El sector del llibre té un pes important a Catalunya: alberga el 52% de les editorials de tot l’Estat. Per aquest motiu, Jordi Foz, secretari general de Cultura de la Generalitat, ha encoratjat la societat catalana a "retrobar-nos, descobrir nous autors i nous títols" per tal d’"internacionalitzar la cultura i la literatura catalana", en el què ha considerat "el dia més important pel llibre en català".

El Dia del Llibre i la Rosa d’aquest 2022 cau en dissabte, i per tant s’espera una major participació ciutadana gràcies a l’efecte crida dels caps de setmana. Tanmateix, Barcelona ha preparat diverses activitats al llargs dels dies previs per anar escalfant motors, com per exemple els "Diàlegs de Sant Jordi", que tindran lloc a la biblioteca del Clot-Josep Benet del 19 al 22 d’abril. En aquest sentit, Jordi Martí ha recordat que les llibreries i floristeries podran posar les seves parades al carrer des del dia 21, dues jornades abans de la diada.



D’altra banda, el pregó d’enguany anirà a càrrec de l’escriptora Imma Monsó, i es farà al Saló del Consell de Cent de l'Ajuntament el dia 22, a les 18h. El tret de sortida del dia 23 el donarà el tradicional esmorzar de Sant Jordi, al Palau de la Virreina a les 9:30h, com era costum abans de la pandèmia.