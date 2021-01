La CUP denuncia a Antifrau "presumptes irregularitats" del Govern en l'impuls del complex BCN World

La CUP ha denunciat davant de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) el que considera "presumptes irregularitats" del Govern en l'impuls de BCN World, el complex d'oci i del joc impulsat per la multinacional nord-americana Hard Rock a Vila-seca i Salou. La formació qualifica d'"operacions opaques" les gestions que ha fet la Generalitat perquè aquest complex aterri a Catalunya, entre les quals, l'avançament del 80% dels diners per efectuar la compravenda dels terrenys, a través de l'Incasòl. En un comunicat, la formació expressa que "és una obligació pública" investigar la gestió del que consideren "un projecte nociu pel territori, que fomenta la ludopatia i la precarietat laboral".

La formació titlla l'operació de "rescat encobert" a La Caixa

El setembre es va saber que l'Incasòl avançaria 96 milions per comprar a La Caixa els terrenys on es projecta el complex, i que Hard Rock no abonaria el total de l'import, almenys, fins a mitjan 2022. Per això, la CUP titlla l'operació de "rescat encobert" a l'entitat financera. L’escrit presentat a l'OAC posa en dubte també les successives pròrrogues per la compra dels terrenys i considera que el motiu es podria deure a què "es vulgui beneficiar algun dels actors implicats". Més enllà d'això, els anticapitalistes assenyalen que la manera en què ha estat plantejada l'operació i la seva divulgació a través dels acords de govern pot ser "prevaricació", pel fet que el Govern hauria ordenat a l'Incasòl "una transacció que no entra dins les atribucions d’aquest ens" i que "és lesiva per a l’interès públic".

El projecte, presentat fa més de vuit anys, acumula un seguit d'endarreriments. El passat setembre va ajornar-se l'operació de compravenda dels terrenys, que s'havia de tancar el 5 d'octubre, i es va fixar un nou termini, al desembre, que es va tornar a incomplir. La raó oficial d'aquest últim ajornament era que s'endarreria l'operació fins que no es modifiqués el planejament urbanístic del projecte, anul·lat per una sentència judicial confirmada feia una setmana pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).



Pel que fa al finançament de la compra, Hard Rock abonarà els 120 milions de la compra a l'Incasòl en tres terminis. La firma pagarà el 20% -24 milions més IVA- en el moment de formalitzar el contracte i la resta, fins a 96 milions, no es recuperaran, almenys, fins el 2022. La companyia també es reserva durant deu anys l'opció de vendre l'espai i la Generalitat l'hauria de recomprar.