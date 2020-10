Un darrer diumenge d’octubre sense l'Aplec del Puig al País Valencià?

"Darrer diumenge d'octubre, / El camí ja és ben sabut, / Eixiu a la carretera / Que cal aplegar-se al Puig". La coneguda cançó d’Al Tall potser pot servir com a indicador de la importància de l’Aplec del Puig que des de fa dècades -enguany s’hauria de celebrar la 61a edició- es convoca a la Muntanyeta de la Patà, al municipi del Puig de Santa Maria (Horta Nord) per al valencianisme més obertament sobiranista.

La trobada ha resistit a tot tipus d’embats, des de la repressió –el 1968 el governador civil franquista va ordenar tancar la població perquè els participants no hi pogueren entrar- a les crisis polítiques –el 2015 el PSAN anunciava que renunciava a organitzar-ho i el relleu d’urgència el van prendre militants de l’esquerra independentista a títol individual-, passant per les amenaces feixistes, com la concentració d'ultres que va patir el 2017 amb el consentiment de la Delegació del Govern espanyol. Això el converteix en l’acte polític –no cultural- de sensibilitat sobiranista que es convoca de forma ininterrompuda durant més temps de tots els Països Catalans.

Enguany, però, el colp prové de l’Ajuntament del Puig de Santa Maria. Des d’Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), organitzadora de l’acte des del 2016, denuncien que el consistori ha contraprogramat un acte cultural el mateix dia i lloc. Segons es pot llegir al web de "El Puig Turístico", aquest diumenge hi ha prevista la "Ruta de l’empremta de Jaume I", subtitulada com: "Un agradable recorregut pel Puig trasllada el visitant a l’època en què Jaume I va planificar la reconquesta de València".

Sense explicació

"Tot és molt estrany, perquè amb l’Ajuntament del Puig sempre hi havíem tingut bona relació –explica a Públic Jaume Barberà, president d’ERPV- però enguany, quan vam comunicar a Delegació del Govern que anàvem a fer l’acte, ja fa un mes, el temps màxim que estipula la llei, ens van dir que des de l’ajuntament els comunicaven que era impossible perquè l’espai estava ocupat". A l’edició d’enguany estava prevista la participació de la secretària general adjunta i portaveu d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta, i del portaveu del Grup Republicà al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián.

Els intents per part dels republicans de posar-se en contacte amb el consistori van ser en va i, segons expliquen, només van rebre resposta quan van entrar un escrit per registre oficial. "Llavors el que ens van dir és que es pensaven que amb la Covid que no faríem l’acte, però segueix sent absurd, perquè en cap moment ens van preguntar o van intentar trobar una solució tenint en compte que hi havia un mes de temps. Al contrari, van comunicar a Delegació del Govern que els dos actes eren incompatibles i que ens denegaren el permís", continua Barberà. Aquest diari s’ha intentat posar en contacte amb l’Ajuntament sense obtenir resposta.

Des d’ERPV acusen el PSOE d’un moviment que no dubten a qualificar de "censura" i recorden que el Bloc Nacionalista Valencià [una de les formacions que integra Compromís] sí que pot fer el seu acte polític. El PSOE governa El Puig de Santa Maria amb majoria absoluta des del 2019, mentre la legislatura anterior ho feia en coalició amb Compromís. Des del 2015 l’alcaldessa és Luisa Salvador.

"Les úniques opcions que ens han donat han estat canviar el lloc o que retirem la convocatòria, però per dignitat ens hem negat a cap de les dues coses", assegura Barberà. Al contrari. La formació republicana ha optat per publicar un manifest de protesta al que, en el moment de tancar aquesta edició, s’hi havien adherit 159 persones. També ha convocat una concentració aquest diumenge dia 25 a les 11 del matí davant de l’Ajuntament. Una forma de celebració de l’Aplec que, potser, s’acosta més als dels seus turbulents inicis allà pels anys 60.