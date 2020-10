El moviment feminista valencià demana "una resolució judicial dura, clara i immediata" contra les violacions grupals

"Estem fartes!". Així de contundent s'expressa Xelo Álvarez, presidenta de l'associació Alanna –que treballa amb víctimes de la violència masclista- i una de les portaveus del Moviment Feminista valencià. L'expressió arriba després que s'hagi fet pública la detenció de tres homes, un d'ells menor d'edat, com a presumptes autors d'abusos sexuals contra una noia a la qual podrien haver subministrat una droga per doblegar la seva voluntat, segons informació d'agència. Els fets van succeir el dissabte 17 a la tarda, en un municipi pròxim a Gandia que s'ha preferit ometre per preservar la identitat de la víctima. L'agressió va ser gravada en vídeo i difosa en grups de Whatsapp.



Aquesta violació en grup arriba només dues setmanes després d'un altre succés similar ocorregut a l'Olleria, al sud de València, pel qual han estat arrestats set homes –quatre dels quals es mantenen a la presó preventiva- acusats de violar una nena de 14 anys en el transcurs d'una festa, fets que també haurien gravat.



Ja al juliol es va denunciar una altra violació grupal, amb característiques molt similars: municipi petit –en aquest cas a Massamagrell, en l'àrea metropolitana de València-, a una noia menor d'edat –16 anys- que estava semiinconscient per haver ingerit drogues o alcohol.

Diferents criteris judicials

Aquest últim cas arriba als jutjats precisament aquest dijous envoltat de polèmica pel retard patit per la instrucció i la decisió del jutge de no prendre cap mesura preventiva, a diferència del magistrat d'Ontinyent –responsable de les diligències per l'agressió de l'Olleria-, qui va ordenar l'empresonament dels acusats majors d'edat.



Per denunciar la situació i solidaritzar-se amb la víctima, el Moviment Feminista de València ha convocat a una concentració enfront dels jutjats de Massamagrell a les 11 del matí. Aquesta, a més, no és l'única mobilització. Després de la violació de l'Olleria ja es van realitzar concentracions, tant davant dels jutjats d’Ontinyent com a València capital. Des de la comarca de la Safor, on se situa Gandia, activistes feministes consultades per aquest mitjà asseguren sentir "ràbia, impotència i odi" i estar preparant també mobilitzacions.



Precisament ahir, la delegada del Govern al País Valencià, Gloria Calero, va visitar Gandia per entrevistar-se amb l'Associació de Dones de la Mar, però no sense referir-se en cap moment al greu succés ocorregut allà ni a les detencions practicades poques hores abans.

"No pot ser que aquestes violacions en grup no tinguin una resolució judicial dura, clara i immediata. Ara mateix hi ha quatre violadors al carrer i això és un insult per a la víctima i per a totes les dones joves", compte Xelo Álvarez, per explicar els motius de la convocatòria de demà. Per a Álvarez, experta en violència masclista, hi ha un doble procés que explicaria l'augment de les violacions en grup: "d'una banda és denuncia més, però per l'altra el fenomen ha crescut en paral·lel a l'augment del consum del porno. Una generació d'adolescents s'han educat pensant que violar és normal".



Per erradicar el problema, Álvarez demana lleis abolicionistes, tant de la pornografia com de la prostitució, així com una valenta política coeducativa "transversal en tot el recorregut acadèmic des de primària" perquè "els nostres joves entenguin que no es pot violar".

Per part seva, la directora de l'Institut d'Estudis de les Dones de la Universitat de València, Gabriela Moriana Mateo, matisa que és "impossible saber si hi ha un augment de les violacions en grup, perquè no hi ha dades per a comprovar-ho, igual com passa en altres figures com les violacions individuals o la violència dins de la parella, ja que el que no es parla no existeix i d'això ha començat a parlar-se només molt recentment".



El que sí han augmentat, afegeix Moriana, són les denúncies, "perquè les joves d'ara no són com les d'abans, que ens sentíem culpables, i saben que tenen drets i no callen". Per acabar amb el que qualifica de "greu, greu, greu problema", Moriana apunta també a "la socialització dels joves en la pornografia, la sexualització de les nenes i la falta de coeducació" i per això demanda "una actuació en tots els àmbits", no només el legal si, a més, "les lleis no es compleixen".