Exalumnes d'instituts de Castellar, Sabadell i Moià denuncien casos d'assetjament sexual 

Alumnes i exalumnes de l'Institut de Castellar del Vallès van revelar aquest dijous a través d'Instagram que un professor d'educació física havia comès en diverses ocasions assetjament sexual contra elles. Mentre que el Departament d'Educació ja ha apartat del càrrec el professor mentre s'investiguen els fets, aquest divendres diverses exalumnes de l'Institut Escola Industrial de Sabadell han denunciat, també a través de les xarxes socials, que un exdirector els va proferir constants "agressions verbals en termes sexuals" quan estudiaven al centre.

Mentre que han aparegut pintades al centre del Castellar del Vallès en contra d'aquest docent i que assenyalen la direcció del centre com a "còmplice", Inspecció està recollint tota la informació referent al cas i l'ajuntament del municipi ha ofert suport jurídic i psicològic a les famílies afectades. Les noies asseguren que aquest professor els feia insinuacions sexuals "constants", insinuacions que es poden veure en el compte d'Instagram A tu què t'ha fet? on recullen diverses frases que dirigia a les alumnes.

"Em va fer un petó quan estàvem sols a classe. Tenia 16 anys".

"Es va ficar als vestidors de la classe de la meva germana quan estaven a les dutxes i deia si necessitaven ajuda", "Per saltar el poltre ens agafava de la cintura i el cul", o "Em va fer un petó quan estàvem sols a classe. Tenia 16 anys". Aquests són alguns dels testimonis d'alumnes i exalumnes de l'institut de Castellar.



En el cas de Sabadell, diverses exalumnes han denunciat al compte d'Instagram No ho tolerem que un exdirector els va proferir constants "agressions verbals en termes sexuals" quan estudiaven al centre. En conèixer la situació, l'Ajuntament de Sabadell ha demanat als Serveis Territorials d'Educació que investigui i esclareixi els fets.

"La seva diversió i forma de comunicar-se amb els alumnes era fer comentaris graciosos purament sexuals", ha assegurat a l'ACN Neus Gorina, una de les exalumnes denunciants dels fets de l'INS Escola Industrial de Sabadell. Gorina relata que va viure nombroses situacions vexatòries ara fa 10 anys, quan cursava 2n d'ESO. En una ocasió, diu que l'exdirector li va insinuar si estava "cansada després d'haver passat la nit amb ell".



Així mateix, exalumnes de l'Institut de Moià s'han sumat als dos instituts del Vallès Occidental i han creat aquest dijous un altre compte d'Instagram, Per aquí no passem, on denuncien a un professor. "Un dia jo era a segon d'ESO i em va fer una ullada al cul. Quan li vaig demanar que què feia em va dir 'imaginar-se el meu cul a sobre el seu'", és un dels testimonis que recull la plataforma.

Davant d'aquestes successos, la directora general de Currículum i Personalització del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, Maite Aymerich, ha explicat que s'està treballant en un pla de formació, també des del currículum, per fer una educació afectivo-sexual que permeti les possibles víctimes "identificar allò que és i allò que no és".